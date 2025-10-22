影／坤達涉閃兵今晨返台 未上銬帶回永和分局協助調查

檢警偵辦陳志明為首的閃兵集團，今年2月、5月偵辦王大陸、陳零九、威廉、陳大天等人後，昨天清晨再展開第3波拘提，將修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、棒棒堂小杰（廖允杰）等4人帶回永和分局偵訊。坤達因前往溫哥華錄影不在國內，但他接獲消息後取消錄影於今晨搭機抵台，他在機場僅表示謝謝關心。Energy成員Toro也陪同返台，他表示坤達說會勇於面對錯誤，沒有別的選項。

永和分局昨天清晨兵分多路，前往台北市、新北市、桃園市及台中市，拘提「大仁哥」陳柏霖，以及曾於2016年服替代役的修杰楷，另外Energy張書偉、「棒棒堂」小杰（廖允杰）也都被拘提帶回永和分局，新北地檢署檢察官也來到永和分局直接進行偵訊，釐清價格及閃兵方式。永和分局昨天到Energy坤達家中拘提時撲空，才知道坤達前往加拿大溫哥華工作不在國內。

據了解，坤達昨因早一步搭機前往加拿大溫哥華拍攝外景節目「綜藝玩很大」，檢警要求其妻柯佳嬿通知盡速到案，坤達隨即取消工作，並於今天清晨搭機抵台，坤達才步出候機室，新北市刑大警員立即持拘票上前，檢察官也親自到場。坤達在機場時僅表示「謝謝關心」，記者詢問是不是找上同一個集團製作病例，坤達沒有多做回應，只說了「謝謝、謝謝」，隨後由新北市刑大警員押解至永和分局進行偵訊。

Energy成員坤達及Toro今天清晨自加拿大多倫多搭機返台，班機延誤近一個小時才，清晨6點25分才降落，旅客下機後Toro先步出候機室隨即受訪。Toro說就他本人的部分，網路上的資訊並不完整，他經過正常醫院判斷體位，他也有入伍當兵、當替代役。

Toro也提到，這一波拘提事發時他跟坤達在加拿大，坤達說除了面對錯誤之外，沒有別的選項，坤達非常地積極訂機票，所以他陪同回來，至於Energy接下來的活動部分，Toro說會再跟唱片公司討論一下。