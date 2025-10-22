快訊

沒當兵奪金鐘獎 Cheap：不能一邊說全民國防一邊獎勵閃兵吧？

平溪線因豪雨今仍停駛 台鐵：沿線部分仍有土石滑落

Toro陪他返台！閃兵案 坤達「上銬包手」進警局低頭不發一語

聽新聞
0:00 / 0:00

影／坤達涉閃兵今晨返台 未上銬帶回永和分局協助調查

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園即時報導
坤達（左二）今晨返台，新北市刑大警員將他帶回永和分局進行偵訊，Energy成員Toro（右一）陪同返台。記者黃仲明/攝影
坤達（左二）今晨返台，新北市刑大警員將他帶回永和分局進行偵訊，Energy成員Toro（右一）陪同返台。記者黃仲明/攝影

檢警偵辦陳志明為首的閃兵集團，今年2月、5月偵辦王大陸、陳零九、威廉、陳大天等人後，昨天清晨再展開第3波拘提，將修杰楷陳柏霖Energy張書偉、棒棒堂小杰（廖允杰）等4人帶回永和分局偵訊。坤達因前往溫哥華錄影不在國內，但他接獲消息後取消錄影於今晨搭機抵台，他在機場僅表示謝謝關心。Energy成員Toro也陪同返台，他表示坤達說會勇於面對錯誤，沒有別的選項。

永和分局昨天清晨兵分多路，前往台北市、新北市、桃園市及台中市，拘提「大仁哥」陳柏霖，以及曾於2016年服替代役的修杰楷，另外Energy張書偉、「棒棒堂」小杰（廖允杰）也都被拘提帶回永和分局，新北地檢署檢察官也來到永和分局直接進行偵訊，釐清價格及閃兵方式。永和分局昨天到Energy坤達家中拘提時撲空，才知道坤達前往加拿大溫哥華工作不在國內。

據了解，坤達昨因早一步搭機前往加拿大溫哥華拍攝外景節目「綜藝玩很大」，檢警要求其妻柯佳嬿通知盡速到案，坤達隨即取消工作，並於今天清晨搭機抵台，坤達才步出候機室，新北市刑大警員立即持拘票上前，檢察官也親自到場。坤達在機場時僅表示「謝謝關心」，記者詢問是不是找上同一個集團製作病例，坤達沒有多做回應，只說了「謝謝、謝謝」，隨後由新北市刑大警員押解至永和分局進行偵訊。

Energy成員坤達及Toro今天清晨自加拿大多倫多搭機返台，班機延誤近一個小時才，清晨6點25分才降落，旅客下機後Toro先步出候機室隨即受訪。Toro說就他本人的部分，網路上的資訊並不完整，他經過正常醫院判斷體位，他也有入伍當兵、當替代役。

Toro也提到，這一波拘提事發時他跟坤達在加拿大，坤達說除了面對錯誤之外，沒有別的選項，坤達非常地積極訂機票，所以他陪同回來，至於Energy接下來的活動部分，Toro說會再跟唱片公司討論一下。

坤達今晨自溫哥華返台，新北市刑大警員持票拘提，將他帶回永和分局進行偵訊。記者黃仲明/攝影
坤達今晨自溫哥華返台，新北市刑大警員持票拘提，將他帶回永和分局進行偵訊。記者黃仲明/攝影
坤達（中）今晨返台，新北地檢署檢察官（右）親自到場拘提。記者黃仲明/攝影
坤達（中）今晨返台，新北地檢署檢察官（右）親自到場拘提。記者黃仲明/攝影
Energy成員Toro今晨陪同坤達返台，他說明自己兵役狀況，也提到坤達說除了面對錯誤外，沒有別的選項。記者黃仲明/攝影
Energy成員Toro今晨陪同坤達返台，他說明自己兵役狀況，也提到坤達說除了面對錯誤外，沒有別的選項。記者黃仲明/攝影

兵役 閃兵案 坤達 修杰楷 陳柏霖 Energy 張書偉

延伸閱讀

坤達涉閃兵…搭機抵台延誤1小時 檢警落地即拘提

「15年前未深思」坤達涉閃兵…搭機抵台時間曝 檢警落地即拘提

派翠克小平頭現身金鐘被問「要去當兵？」 早服完兵役是「公益大使團」

閃兵集團滾雪球！陳柏霖50萬交保 棒棒堂小杰35萬交保：年輕做錯事

相關新聞

Toro陪同返台！坤達閃兵押返警局 「上銬包手」低頭不發一語

新北檢警偵辦陳志明為首的閃兵集團，今年2月、5月偵辦王大陸、陳零九、威廉、陳大天等人後，昨天清晨再展開第3波拘提，將修杰...

沒當兵奪金鐘獎 Cheap：不能一邊說全民國防一邊獎勵閃兵吧？

新北檢警偵辦閃兵案昨發動第三波搜索，引起討論。百萬YouTuber「Cheap」在臉書表示，Energy、棒棒堂共11人...

影／坤達涉閃兵今晨返台 未上銬帶回永和分局協助調查

檢警偵辦陳志明為首的閃兵集團，今年2月、5月偵辦王大陸、陳零九、威廉、陳大天等人後，昨天清晨再展開第3波拘提，將修杰楷、...

坤達涉閃兵…搭機抵台延誤1小時 檢警落地即拘提

新北地檢署偵辦閃兵集團案，昨天指揮新北市刑大、永和警方執行第3波搜索，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、棒棒堂小杰...

偽造病歷逃兵 律師建議認罪爭取輕判

檢警昨天針對藝人閃兵案發動第三波搜索、拘提，律師廖芳萱說，藝人偽造病歷閃兵，至少觸犯妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書罪，最...

閃兵風暴 陳柏霖、修杰楷、書偉、小杰交保

新北檢警偵辦「閃兵案」昨發動第三波搜索，兵分多路拘提藝人修杰楷、陳柏霖、Energy書偉和棒棒堂小杰，四人坦承以十至三十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。