沒當兵奪金鐘獎 Cheap：不能一邊說全民國防一邊獎勵閃兵吧？

新北檢警偵辦閃兵案昨發動第三波搜索，引起討論。百萬YouTuber「Cheap」在臉書表示，Energy、棒棒堂共11人全部都沒當兵，也太誇張了吧！「其實台灣人也不在意閃兵吧？」，6個全沒當兵還可以拿金鐘獎，「國家級的獎項欸」，不願為國家付出一年，卻能代表國家拿榮譽？「只要夠紅，哪怕沒盡義務，社會還是獎勵你？」

Cheap表示，希望文化部可以回答我們，國家的榮譽該不該跟國家義務脫鉤？如果「可以」，就要承認文化上的價值轉變，政府也不在意閃兵；如果「不行」，就該設定更嚴格的資格標準。「你不能一邊說全民國防，一邊獎勵閃兵吧？」

「逃兵的代價也很輕」，Cheap表示，理論上最重可判處7年，根據2023年判例，實際上「緩刑、繳100萬完事」。這樣的判決，讓人覺得兵役不是義務，是貧窮的懲罰。「棒棒堂沒當兵拿金鐘、有錢人逃兵繳錢就好」。

網友表示，「6個人湊不出1張退伍令」、「小時候以為逃兵會重刑，原來都是騙人的」、「台灣社會不像南韓那樣閃兵會社死，當然閃起來」、「早說100萬可以不用當兵，早說，怎麼不早說」、「那時候1小時8塊對比現在…超想叫國家還錢」、「在台灣逃兵所付出的代價太輕了，導致很多人都無所謂」、「在享受國家福利的同時卻連基本的義務也不盡，真的笑死人」、「反觀BTS都去當兵，一個都沒躲，還為了不影響團隊發展，大家都協調好一個時間二話不說直接進去，況且人家還是國際知名天團」、「只敢抓演藝圈，不敢抓政治圈」。