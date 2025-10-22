快訊

影／坤達涉逃兵今晨返台 未上銬帶回永和分局協助調查

坤達涉閃兵…搭機抵台延誤1小時 檢警落地即拘提

坤達涉閃兵…搭機抵台延誤1小時 檢警落地即拘提

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
坤達涉閃兵案，從溫哥華當地時間21日凌晨2時飛機回台，檢警今前往機場待坤達抵台後直接進行拘提，但因華航班機延誤1小時才飛抵國門。圖／聯合報系資料照
坤達涉閃兵案，從溫哥華當地時間21日凌晨2時飛機回台，檢警今前往機場待坤達抵台後直接進行拘提，但因華航班機延誤1小時才飛抵國門。圖／聯合報系資料照

新北地檢署偵辦閃兵集團案，昨天指揮新北市刑大、永和警方執行第3波搜索，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、棒棒堂小杰等4人，另外Energy坤達因在溫哥華工作未到案。坤達匆匆取消工作搭機，原預計今天清晨5時30分抵台接受偵訊，因航班延誤1小時，清晨6時30分飛機才落地，通關後上午7時由檢察官當場拘提到案，由警方押回永和警分局。

Energy坤達因涉及閃兵案，昨天清晨檢警持拘票上門欲拘提，但至坤達家中後才知坤達昨天凌晨已搭機前往加拿大溫哥華，拍攝《綜藝玩很大》外景。檢警要求坤達妻子柯佳嬿通知坤達請他盡速返台。

人在溫哥華的坤達得知消息後發出聲明：「15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役」。並立即取消攝影工作，將搭乘溫哥華當地時間21日凌晨2時飛機回台，預計台灣時間22日清晨5時30分左右抵台。檢警今前往機場待坤達抵台後直接進行拘提，但因華航班機延誤1小時才飛抵國門，押返永和警分局進行偵訊。

兵役 閃兵案

延伸閱讀

56不能亡！藝人閃兵話題燒 網友激讚5566早服完兵役：真的是清流

男星閃兵！修杰楷暖爸形象重挫 陳柏霖認了「荒謬選擇」損失恐達上千萬

「15年前未深思」坤達涉閃兵…搭機抵台時間曝 檢警落地即拘提

派翠克小平頭現身金鐘被問「要去當兵？」 早服完兵役是「公益大使團」

相關新聞

閃兵風暴 陳柏霖、修杰楷、書偉、小杰交保

新北檢警偵辦「閃兵案」昨發動第三波搜索，兵分多路拘提藝人修杰楷、陳柏霖、Energy書偉和棒棒堂小杰，四人坦承以十至三十...

內政部另鎖定92人涉高血壓逃兵 顧立雄：加速檢討體位標準

檢警偵辦閃兵集團昨展開第三波拘提，引發全國關注。國防部長顧立雄昨天表示，會與內政部討論加強預防措施，體位標準也會加速檢討...

高血壓易造假 醫師提醒別為閃兵埋下中風危機

藝人陳柏霖、修杰楷皆承認以高血壓病歷逃兵，但高血壓可以造假嗎？台大醫院副院長黃國晉表示，氣溫、情緒、睡眠、疼痛、壓力等因...

坤達涉閃兵…搭機抵台延誤1小時 檢警落地即拘提

新北地檢署偵辦閃兵集團案，昨天指揮新北市刑大、永和警方執行第3波搜索，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、棒棒堂小杰...

偽造病歷逃兵 律師建議認罪爭取輕判

檢警昨天針對藝人閃兵案發動第三波搜索、拘提，律師廖芳萱說，藝人偽造病歷閃兵，至少觸犯妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書罪，最...

Energy取消演唱會 陳柏霖、修杰楷損失千萬代言

男星閃兵持續延燒，藝人陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒堂小杰昨遭拘提，引發關注。Energy坤達也涉嫌閃兵列入拘提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。