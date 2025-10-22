坤達涉閃兵…搭機抵台延誤1小時 檢警落地即拘提

新北地檢署偵辦閃兵集團案，昨天指揮新北市刑大、永和警方執行第3波搜索，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、棒棒堂小杰等4人，另外Energy坤達因在溫哥華工作未到案。坤達匆匆取消工作搭機，原預計今天清晨5時30分抵台接受偵訊，因航班延誤1小時，清晨6時30分飛機才落地，通關後上午7時由檢察官當場拘提到案，由警方押回永和警分局。

Energy坤達因涉及閃兵案，昨天清晨檢警持拘票上門欲拘提，但至坤達家中後才知坤達昨天凌晨已搭機前往加拿大溫哥華，拍攝《綜藝玩很大》外景。檢警要求坤達妻子柯佳嬿通知坤達請他盡速返台。

人在溫哥華的坤達得知消息後發出聲明：「15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役」。並立即取消攝影工作，將搭乘溫哥華當地時間21日凌晨2時飛機回台，預計台灣時間22日清晨5時30分左右抵台。檢警今前往機場待坤達抵台後直接進行拘提，但因華航班機延誤1小時才飛抵國門，押返永和警分局進行偵訊。