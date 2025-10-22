偽造病歷逃兵 律師建議認罪爭取輕判

檢警昨天針對藝人閃兵案發動第三波搜索、拘提，律師廖芳萱說，藝人偽造病歷閃兵，至少觸犯妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書罪，最重可處五年徒刑；在法律攻防，建議涉案役男最好認罪爭取易科罰金，態度良好者甚至可緩刑。

廖芳萱指出，役男利用偽造病歷變更體位免除兵役，涉犯妨害兵役罪第三、四條及刑法偽造文書罪，兩者均可處五年以下徒刑。如果檢警已掌握充分事證，幾乎難逃主觀犯意，如役男確實參與偽造病歷、診斷證明等體檢資料或毀傷身體的行為；至於偽造文書部分，則通常會與妨害兵役罪從一重加以處罰。

依過去案例，上述閃兵犯行多判處徒刑二至六個月不等，除非有特殊情節重大者，法官才會予以重判，因此大多都可以爭取易科罰金，在訴訟策略是比較聰明的選擇。但近年來司法有從過去從寬到漸嚴的趨勢，以符合社會對於具經濟優勢者逃避義務應嚴格檢視的態度。

廖芳萱說，即便男星已超過卅六歲除役年齡不用再服役，但閃兵犯行的刑事追訴期仍長達廿年，期間司法機關只要掌握相關事證便能隨時究責，呼籲役男不要抱著僥倖心理。