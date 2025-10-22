快訊

電梯故障門沒關…台中4旬男往後跌3樓墜電梯井 多處骨折慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

偽造病歷逃兵 律師建議認罪爭取輕判

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

檢警昨天針對藝人閃兵案發動第三波搜索、拘提，律師廖芳萱說，藝人偽造病歷閃兵，至少觸犯妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書罪，最重可處五年徒刑；在法律攻防，建議涉案役男最好認罪爭取易科罰金，態度良好者甚至可緩刑。

廖芳萱指出，役男利用偽造病歷變更體位免除兵役，涉犯妨害兵役罪第三、四條及刑法偽造文書罪，兩者均可處五年以下徒刑。如果檢警已掌握充分事證，幾乎難逃主觀犯意，如役男確實參與偽造病歷、診斷證明等體檢資料或毀傷身體的行為；至於偽造文書部分，則通常會與妨害兵役罪從一重加以處罰。

依過去案例，上述閃兵犯行多判處徒刑二至六個月不等，除非有特殊情節重大者，法官才會予以重判，因此大多都可以爭取易科罰金，在訴訟策略是比較聰明的選擇。但近年來司法有從過去從寬到漸嚴的趨勢，以符合社會對於具經濟優勢者逃避義務應嚴格檢視的態度。

廖芳萱說，即便男星已超過卅六歲除役年齡不用再服役，但閃兵犯行的刑事追訴期仍長達廿年，期間司法機關只要掌握相關事證便能隨時究責，呼籲役男不要抱著僥倖心理。

兵役 閃兵案

延伸閱讀

快訊／修杰楷涉閃兵50萬元交保！發聲致歉「讓妻女受驚嚇」：十分自責

56不能亡！藝人閃兵話題燒 網友激讚5566早服完兵役：真的是清流

前三立副總兒龔益霆涉性侵免戒具 4藝人涉閃兵全上銬？警方吐答案

男星閃兵！修杰楷暖爸形象重挫 陳柏霖認了「荒謬選擇」損失恐達上千萬

相關新聞

「15年前未深思」坤達涉閃兵…搭機抵台時間曝 檢警落地即拘提

新北地檢署偵辦閃兵集團案，今天指揮新北市刑大、永和警方展開第3波搜索，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、棒棒堂小杰...

閃兵集團不僅陳柏霖、修杰楷等人？ 北市證實10多名疑高血壓逃兵

藝人陳柏霖、修杰楷、棒棒堂小杰、Energy書偉等，因閃兵案被依妨害兵役治罪條例、偽造文書罪嫌送辦。針對內政部稱扣除新北...

前三立副總兒龔益霆涉性侵免戒具 4藝人涉閃兵全上銬？警方吐答案

新北地檢署今天指揮永和警分局偵辦閃兵案，上午將陳柏霖、修杰楷、張書偉等4名藝人上銬拘提到案，引發討論。警方表示，受檢查官...

偽造病歷逃兵 律師建議認罪爭取輕判

檢警昨天針對藝人閃兵案發動第三波搜索、拘提，律師廖芳萱說，藝人偽造病歷閃兵，至少觸犯妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書罪，最...

閃兵風暴 陳柏霖、修杰楷、書偉、小杰交保

新北檢警偵辦「閃兵案」昨發動第三波搜索，兵分多路拘提藝人修杰楷、陳柏霖、Energy書偉和棒棒堂小杰，四人坦承以十至三十...

內政部另鎖定92人涉高血壓逃兵 顧立雄：加速檢討體位標準

檢警偵辦閃兵集團昨展開第三波拘提，引發全國關注。國防部長顧立雄昨天表示，會與內政部討論加強預防措施，體位標準也會加速檢討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。