高血壓易造假 醫師提醒別為閃兵埋下中風危機

藝人陳柏霖、修杰楷皆承認以高血壓病歷逃兵，但高血壓可以造假嗎？台大醫院副院長黃國晉表示，氣溫、情緒、睡眠、疼痛、壓力等因素均可能引起血壓波動，如果過於緊張，血壓也會短暫升高，若兵役體檢制度缺乏嚴格查核標準，要破解並不難。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風也說，高血壓數字確實可以造假，例如檢測前跑步、憋氣、腹部用力，均可能讓血壓升高；此外，測量前狂喝咖啡、熬夜等，也會導致血壓飆升。

現在雖有廿四小時血壓計監測，但戴上儀器後，如果故意晚睡熬夜、生活習慣，仍可鑽漏洞。洪惠風表示，血壓屬高度變動的生理指標，兵役體檢應進一步檢查，才能篩檢出閃兵。

新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣說，近日多名男藝人閃兵醜聞大多發生在十多年前，當時確實可能輕鬆造假，但現在役期縮短，想透過連續吃鹽、狂喝咖啡、注射某些藥物讓血壓異常的逃兵個案，應該愈來愈少。

「為了逃兵卻埋下中風危機，得不償失。」黃國晉指出，確診高血壓，通常需在不同時間、不同環境下多次測量，如果只因不想當兵，而吃藥讓血壓升高，可能危及健康。再者，長期血壓波動、處於高血壓狀態，等於增加中風、心肌梗塞、心腎衰竭等風險。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，年輕男性罹患重度高血壓的機率並不高，如真是高血壓，很可能因為其他疾病或健康狀況引起，例如血管畸形、腎臟疾病、腫瘤等，只要找到明確病因，妥善治療，仍有機會治癒。