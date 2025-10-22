快訊

電梯故障門沒關…台中4旬男往後跌3樓墜電梯井 多處骨折慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

內政部另鎖定92人涉高血壓逃兵 顧立雄：加速檢討體位標準

聯合報／ 記者張曼蘋李人岳李成蔭邱書昱／台北報導

檢警偵辦閃兵集團昨展開第三波拘提，引發全國關注。國防部長顧立雄昨天表示，會與內政部討論加強預防措施，體位標準也會加速檢討，並頒布新的體位標準。行政院長卓榮泰呼籲，國民應勇敢承擔服役義務。內政部指出，兵役制度公平正義不容侵犯，違規者將依「妨害兵役治罪條例」，可處五年以下有期徒刑。

針對新體位標準是否明年四月上路，顧立雄表示，預期如此，但看能否再盡快。至於閃兵藝人是否在三軍總醫院複檢？顧立雄表示，軍方還在確認中，上次閃兵案發生時，軍方就做過討論，三總複檢時都會要求住院廿四小時監測，避免槍手代替檢測假冒高血壓。

據了解，內政部傾向加嚴免役門檻，像目前免役者約三成是體重過重，可能提高ＢＭＩ免役標準；除非有衛福部核發的重大傷病證明，否則至少都要當一年的替代役。內政部表示，全案源於今年清查役男疑似以重度高血壓逃避兵役案，經比對與新北地檢署六月十六日偵結假造高血壓逃兵集團起訴案件發現，部分涉案役男與清查個案具高度共通性共九十二案，九月中旬啟動行政調查，並函送所轄十六個地檢署偵辦。

內政部指出，十月一日邀縣市政府召開「役男意圖避免徵兵處理之行政調查作業」說明會，十月廿一日依據新北地檢起訴書，函請縣市政府依行政程序法第一一七條、第一一九條規定，請原處分機關權撤銷行政處分，戶籍地政府盡速徵集。

未來金鐘獎評選，是否對藝人資格更嚴格？文化部長李遠表示，還會再研議，金鐘歷史悠久，可追溯過去有無如此限制。

北市兵役局調查發現男團免役數據偏高，二○一九年、二○二○年免役原因以假愛滋居多，近年則以高血壓為主；專業人員建議，後續透過追查病史，或許可作為預防或追查閃兵的關鍵。兵役局長李治安說，從以往數據來看，男團的狀況確實有點異常，現在將依檢警機關處理。

北市議員洪婉臻質疑，從二○一九年至二○二三年，北市役男免役比例約百分之三，目前拘提的多是藝人，會不會還有更多檯面下狀況，她呼籲北市即刻盤查。

兵役 閃兵案

延伸閱讀

藝人閃兵自首減刑罰？鄭銘謙：自首、自白犯行就達法律效果

藝人閃兵案延燒 新體位標準明年4月上路？顧立雄：看看能否再儘快

陳柏霖等人皆涉案…藝人閃兵頻傳 顧立雄：新體位標準擬明年4月上路

川普不認為中共2027將攻台 顧立雄：有實力才能換取和平

相關新聞

「15年前未深思」坤達涉閃兵…搭機抵台時間曝 檢警落地即拘提

新北地檢署偵辦閃兵集團案，今天指揮新北市刑大、永和警方展開第3波搜索，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、棒棒堂小杰...

閃兵集團不僅陳柏霖、修杰楷等人？ 北市證實10多名疑高血壓逃兵

藝人陳柏霖、修杰楷、棒棒堂小杰、Energy書偉等，因閃兵案被依妨害兵役治罪條例、偽造文書罪嫌送辦。針對內政部稱扣除新北...

前三立副總兒龔益霆涉性侵免戒具 4藝人涉閃兵全上銬？警方吐答案

新北地檢署今天指揮永和警分局偵辦閃兵案，上午將陳柏霖、修杰楷、張書偉等4名藝人上銬拘提到案，引發討論。警方表示，受檢查官...

偽造病歷逃兵 律師建議認罪爭取輕判

檢警昨天針對藝人閃兵案發動第三波搜索、拘提，律師廖芳萱說，藝人偽造病歷閃兵，至少觸犯妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書罪，最...

閃兵風暴 陳柏霖、修杰楷、書偉、小杰交保

新北檢警偵辦「閃兵案」昨發動第三波搜索，兵分多路拘提藝人修杰楷、陳柏霖、Energy書偉和棒棒堂小杰，四人坦承以十至三十...

內政部另鎖定92人涉高血壓逃兵 顧立雄：加速檢討體位標準

檢警偵辦閃兵集團昨展開第三波拘提，引發全國關注。國防部長顧立雄昨天表示，會與內政部討論加強預防措施，體位標準也會加速檢討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。