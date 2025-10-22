閃兵風暴 陳柏霖、修杰楷、書偉、小杰交保

新北檢警偵辦「閃兵案」昨發動第三波搜索，兵分多路拘提藝人修杰楷、陳柏霖、Energy書偉和棒棒堂小杰，四人坦承以十至三十萬元不等價格，偽造高血壓異常閃兵，檢方訊後依涉犯妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書罪，諭知四人各以卅五萬至五十萬元不等交保；同案遭拘提另有五名一般役男。

Energy坤達昨因早一步搭機前往加拿大溫哥華拍攝外景節目「綜藝玩很大」，檢警要求其妻柯佳嬿通知盡速到案，坤達隨即取消工作，預計今天清晨搭機抵台，檢警將前往機場直接拘提。

書偉未受訪 修杰楷致歉自責

書偉、修杰楷昨天首先辦保完畢，兩人未受訪。據悉，警方上門時，書偉曾平靜吐露，「早知有這一天，但我會怕。」修杰楷離去前，遭媒體追問花錢還當替代役是否成冤大頭？他尷尬表示，「沒有、沒有」。修杰楷稍後發表聲明致歉，並表示虛心接受司法審查，讓妻子、孩子受到驚嚇，他感到十分自責。

小杰認做錯事 稱有遺傳疾病

之後交保的小杰和陳柏霖，離開地檢署時向社會大眾公開致歉。小杰說，過去年輕曾做錯事，但堅稱自己患有家族性遺傳疾病。

陳柏霖面對年少時荒謬選擇

陳柏霖遭拘提時據悉略顯驚訝，但表示早做好心理準備，見警上門「反而心情平靜不少」，辦保離去時他雙手合十感謝檢警，「讓我面對年少時候做出很取巧、荒謬的選擇」。

檢警調查，昨天到案四藝人閃兵手法與王大陸等人如出一轍，均由已落網另案執行中的閃兵集團首腦陳志明，找人代背血壓偵測儀器，偽造高血壓異常報告換取免役資格。該集團自今年二月因藝人王大陸案曝光後，檢警清查陳男手機通訊紀錄及相關錄音，至今執行三波偵搜行動。

其中，書偉、小杰、陳柏霖和坤達均取得免役體位，四人多年來稱各因地中海貧血、家族遺傳疾病、氣喘和氣胸免役，昨遭檢警查出全是假裝高血壓閃兵。

修杰楷疑因當初幫他背血壓監測儀器者，血壓未達「重度」高血壓而未能免役，僅以「中度」高血壓改服替代役，服役五個月後因妻子賈靜雯懷孕，依規定向內政部申請提前退役獲准。

北市兵役局表示，北市對役男體檢已算嚴謹，且經複檢，並非持相關證明就能過關；陳柏霖、小杰都在北市「體判」，判免役原因是重度高血壓，陳柏霖甚至安排住院。新北市民政局指出，修杰楷和書偉皆以高血壓為由判定免役或服替代役，各役政單位都是醫師判定的體檢報告，至於複檢過程是否用藥物或找人替代等方式造假，確實難以掌握。

今年六月，新北檢首波偵結，起訴藝人王大陸、陳零九、陳大天、威廉、大根、阿虎、男團模範棒棒堂成員李銓、男團SpeXial成員Teddy及男模特陳信維，及陳男四人閃兵集團等共廿八人，全案目前由新北地院審理中。