Energy取消演唱會 陳柏霖、修杰楷損失千萬代言

男星閃兵持續延燒，藝人陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒堂小杰昨遭拘提，引發關注。Energy坤達也涉嫌閃兵列入拘提名單，因剛好飛往加拿大錄製節目，警方上門撲空，他昨透過經紀公司表達，「深切反省、不敢奢求原諒」；陳柏霖也認了當年造假病歷「是荒謬的選擇」。陳柏霖、修杰楷等人形象大傷，代言品牌火速切割，損失恐上千萬。

閃兵案追查連環燒，修杰楷妻子賈靜雯正在大陸拍戲，得知家中清晨突遭檢調上門帶人，她跨海透過經紀人發表聲明，表示配合調查釐清事實是人人應盡的責任，但事發突然，檢調一早入屋上銬，小孩受驚嚇，她非常震驚及擔心。

人在溫哥華的坤達得知消息後也發出聲明表示，十五年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役，辜負社會大眾及粉絲的期望，全力配合司法偵辦及接受法律責任，沒有任何藉口；他深切反省，不敢奢求原諒，只求在面對法律責任後，能以謹慎、自省的態度面對未來每一步，希望有一天能用實際行動，懇求大家重拾信任。

坤達、書偉皆認了委託不法集團閃兵，其所屬相信音樂表示，「書偉當時做出錯誤選擇，對此深感懊悔並誠懇檢討，已虛心認錯，將全力配合檢調單位後續調查」，並稱公司重視藝人的品行與職業操守，亦尊重司法程序，後續將依檢調進度，審慎評估藝人的演出及工作規畫。目前Energy演唱會、商演、跨年活動，合計超過十場活動恐取消。

此外，小杰成為「棒棒堂」繼威廉後第二位涉閃兵的團員，交保後致歉，但他也說，自己有家族性遺傳疾病，只是團員阿緯上周在金鐘獎慶功宴上才說除了威廉之外，其他人免役「百分之百合情合理」。他昨澄清說，「二○一二年經過兩次大型醫院的複檢，證實僵直性脊椎炎，過程完全合規，沒有任何違法行為或透過中間人非法操作」，接下來會跟團員共同面對。