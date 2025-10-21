陳柏霖、修杰楷等藝人皆涉閃兵 內政部官員：免役門檻擬加嚴

藝人閃兵案延燒，役男體位區分標準修正受矚。內政部官員說明，擬參照以往服1年義務役時期規定，加嚴免役標準，像目前免役者約有3成是因體重過重，可能加嚴BMI免役標準；至於像血壓等吃藥可穩定控制的病情，可能仍要服替代役，目前還在討論。

新北地檢署今天針對藝人閃兵案發動第3波搜索，拘提藝人修杰楷、陳柏霖、張書偉與小杰（廖允杰）到案，複訊後，修杰楷、張書偉與陳柏霖各以新台幣50萬元交保，小杰35萬元交保。此外，藝人坤達由於出國工作未到案。

根據體位區分標準規定，役齡男子經徵兵檢查後，會區分為常備役體位、替代役體位與免役體位。

內政部役政司官員今天告訴中央社記者，隨兵役制度改變，體位區分標準也經過多次調整，例如過去要當2、3年兵時，體位區分標準中對於免役標準嚴格、免役率低；後來增加替代役方案、兵役役期陸續縮短為1年或4個月等，免役標準放寬，免役率也逐漸上升。

官員說明，民國82年前出生需服1年義務役，83年到93年出生的役男需服役4個月，94年以後出生役男恢復服役1年，目前也在研擬體位區分標準將參照以往1年義務役時期的規定，原則上就是要降低免役比率。

官員表示，目前亞洲地區包括台灣、新加坡、韓國役男需要服義務役，但韓國與新加坡體檢後的免役率大約僅5%，台灣現行約16%，因此體位區分標準原則上會加嚴免役標準，像是現行約有3成役男是因體重過重而免服兵役，BMI免役標準可能會更嚴格。

根據現行規定，BMI值大於35、或小於15免役。舉例來說，身高170公分者，體重少於43.2公斤、或大於101.3公斤，就達免役標準。

此外，官員指出，按目前醫學標準，血壓可以透過每天定時服藥控制，同理，其他部分疾病也可能以吃藥穩定控制、正常生活，因此可能會研議將這類狀況從免役標準移除、納入替代役，不過這是討論方向之一，國防部軍醫局都有密集開會、逐項檢視，內政部配合辦理，仍待最終版本出爐。

根據現行體位區分標準，以血壓來說，輕度高血壓會判定為常備役體位。中度高血壓經治療6個月以上，診斷確定者，屬替代役體位。免役體位則包含重度高血壓經治療6個月以上診斷確定者；或中度高血壓併發實質器官病變，包括心臟肥大、腎病變或周邊血管等；或肺動脈高血壓。

觀察內政部妨害兵役案件統計中的「徵兵檢查無故不到或毀傷身體或以其他方法變更體位者」，105年移送45人，起訴5人、不起訴11人、年底偵查中人數50人；110年移送34人，起訴5人、不起訴5人、年底偵查中人數51人；112年移送人數增至76人，起訴人數12人、不起訴6人，年底偵查中人數61人。

據統計資料，此類案件絕大多數都被判6個月以下有期徒刑，少數無罪、免訴或繳納罰金。