前三立副總兒龔益霆涉性侵免戒具 4藝人涉閃兵全上銬？警方吐答案

新北地檢署今天指揮永和警分局偵辦閃兵案，上午將陳柏霖、修杰楷、張書偉等4名藝人上銬拘提到案，引發討論。警方表示，受檢查官指揮執行拘提時，可依法視現場情況上銬。

藝人王大陸閃兵案延燒，新北檢警今天展開第3波搜索，永和警分局上午拘提修杰楷、陳柏霖、張書偉與棒棒堂成員小杰（廖允杰）到案，4人皆被上銬步入警局，引發議論。也有人質疑，為何涉性侵的三立電視資深副總經理兒子龔益霆不需上銬、涉逃兵的藝人卻要上銬。

據了解，依據「執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法」第4條，檢察官指揮司法警察依法執行拘提、逮捕或解送職務時，得對被告或犯罪嫌疑人使用戒具，即只要檢察官開立拘票，執行拘提的警員可視現場情況判斷是否上戒具。至於龔益霆則是被約談，與拘提不同，約談並不會上銬。

警方表示，這次搜索是受新北地檢署指揮，依法可使用戒具拘提到案，為避免情況不一，將4名藝人統一上銬，也都有遮蓋未暴露戒具。另外警方也澄清，今天上午至修杰楷住處時，是將他帶出門到電梯口才上銬，並無當著其子女面前上銬一事。