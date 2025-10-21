快訊

閃兵集團不僅陳柏霖、修杰楷等人？ 北市證實10多名疑高血壓逃兵

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
藝人陳柏霖、修杰楷等人，因閃兵被送辦，針對內政部稱扣除新北地檢署這三波外，還有92件疑涉假造高血壓真逃兵案，兵役局證實，台北市還有十多件。示意圖／ingimage
藝人陳柏霖、修杰楷等人，因閃兵被送辦，針對內政部稱扣除新北地檢署這三波外，還有92件疑涉假造高血壓真逃兵案，兵役局證實，台北市還有十多件。示意圖／ingimage

藝人陳柏霖修杰楷、棒棒堂小杰、Energy書偉等，因閃兵案被依妨害兵役治罪條例、偽造文書罪嫌送辦。針對內政部稱扣除新北地檢署這三波外，還有92件疑涉假造高血壓真逃兵案。議員曾獻瑩今議會民政部門質詢此事，兵役局證實，台北市還有十多件。

檢警偵辦閃兵案，展開第3波拘提，將修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰拘提到案。4名藝人坦承分別以10至30萬不等價格，偽造高血壓異常逃兵。

北市議員曾獻瑩今天在民政部門質詢，表示這兩天的閃兵案，內政部說扣除新北地檢署三波偵辦案件外，還有92件疑似涉及假造高血壓真逃兵案件。對此，兵役局長李治安表示，北市府的確有收到地政司通知，表示有包括北市籍役男，北市府會去調查，北市役男差不多有十幾件。

曾獻瑩說，這個閃兵集團遍及各縣市，過去他也曾關心北市的假愛滋真逃兵案例，他建議防範類似的兵役假體檢真逃兵案，可以有三點做法，包括對於突然提出高血壓等體檢報告，兵役局應該去比對過去的病歷史、第二，可以調查就醫紀錄、用藥紀錄，不會突然要當兵就開始吃高血壓藥；還有許多閃兵集團卻用「槍手」代替役男抽血，應該要做抽血人臉辨識。

曾說，如果能在這幾個環節去要求，並跟醫療單位勾稽，就可以找出可能逃避兵役的案件。

李治安說，兵役局已經將議員提出的三點建議，發函給中央跟各醫院。曾也建議，北市府有聯合醫院系統，可以針對疑似有問題的役男體檢，可通知到聯合醫院複檢。兵役局表示，市府在第一波「閃兵」事件後，已經跟役政司研議，因全國七家醫院量能不夠，已經主動協調三軍醫院松山分院，已經指定為役男高血壓接受住院的專責醫院。

新北地檢署今天指揮新北市刑大、永和分局展開第3波拘提，藝人陳柏霖移送新北檢後50萬交保。記者余承翰／攝影
新北地檢署今天指揮新北市刑大、永和分局展開第3波拘提，藝人陳柏霖移送新北檢後50萬交保。記者余承翰／攝影

