「15年前未深思」坤達涉閃兵…搭機抵台時間曝 檢警落地即拘提

聯合報／ 記者黃子騰蔣永佑／新北即時報導
坤達涉閃兵案。聯合報系資料照
新北地檢署偵辦閃兵集團案，今天指揮新北市刑大、永和警方展開第3波搜索，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、棒棒堂小杰等4人，另外Energy坤達因在溫哥華工作未到案。坤達目前已取消工作搭機，預計明天清晨5時30分抵台接受偵訊。

據了解，Energy坤達因涉及閃兵案，今天清晨檢警持拘票上門欲拘提，但至坤達家中後才知坤達今天凌晨以搭機前往加拿大溫哥華，拍攝《綜藝玩很大》外景。檢警要求坤達妻子柯佳嬿通知坤達請他盡速返台。

人在溫哥華的坤達得知消息後發出聲明：「15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役」。並立即取消攝影工作，將搭乘溫哥華當地時間21凌晨2時飛機回台，預計台灣時間22日清晨5時30分左右抵台。檢警將前往機場待坤達抵台後直接進行拘提，並帶回永和分局進行偵訊。

