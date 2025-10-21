藝人閃兵案延燒 新體位標準明年4月上路？顧立雄：看看能否再儘快

針對藝人閃兵案持續延燒，對於涉案5位藝人是否在三軍總醫院進行複檢？國防部長顧立雄今天前往立法院備詢，受訪時表示，軍方還在確認當中，針對可能假冒高血壓的個案，會要求住院24小時，以防槍手代檢，對於新的體位標準，是否明年4月上路，顧立雄強調預期是如此，看看能否再儘快。

藝人閃兵案，今天又陸續帶回陳柏霖等4位藝人，並對1人發布境管，對於5位藝人是否在三總進行複檢？顧立雄表示，相關個案，可能在不同的醫院，所以軍方還在確認當中，還要向軍醫局確認。

顧立雄表示國防部會與內政部討論，加強預防措施，避免再有類似案例發生。體位標準也會加速檢討，並且頒布新的體位標準，對於新的體位標準是否明年4月上路？顧立雄表示預期是如此，但會看看能否再儘快。