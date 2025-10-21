藝人閃兵案延燒 新體位標準明年4月上路？顧立雄：看看能否再儘快

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
針對藝人閃兵案持續延燒，國防部長顧立雄（左）今天前往立法院備詢，受訪時表示，國防部會與內政部討論，加強預防措施，避免再有類似案例發生，對於新的體位標準是否明年4月上路？顧立雄表示預期是如此，但會看看能否再儘快。記者曾學仁／攝影
針對藝人閃兵案持續延燒，國防部長顧立雄（左）今天前往立法院備詢，受訪時表示，國防部會與內政部討論，加強預防措施，避免再有類似案例發生，對於新的體位標準是否明年4月上路？顧立雄表示預期是如此，但會看看能否再儘快。記者曾學仁／攝影

針對藝人閃兵案持續延燒，對於涉案5位藝人是否在三軍總醫院進行複檢？國防部顧立雄今天前往立法院備詢，受訪時表示，軍方還在確認當中，針對可能假冒高血壓的個案，會要求住院24小時，以防槍手代檢，對於新的體位標準，是否明年4月上路，顧立雄強調預期是如此，看看能否再儘快。

藝人閃兵案，今天又陸續帶回陳柏霖等4位藝人，並對1人發布境管，對於5位藝人是否在三總進行複檢？顧立雄表示，相關個案，可能在不同的醫院，所以軍方還在確認當中，還要向軍醫局確認。

顧立雄表示國防部會與內政部討論，加強預防措施，避免再有類似案例發生。體位標準也會加速檢討，並且頒布新的體位標準，對於新的體位標準是否明年4月上路？顧立雄表示預期是如此，但會看看能否再儘快。

針對藝人閃兵案持續延燒，國防部長顧立雄（左）今天前往立法院備詢，受訪時表示，國防部會與內政部討論，加強預防措施，避免再有類似案例發生，對於新的體位標準是否明年4月上路？顧立雄表示預期是如此，但會看看能否再儘快。記者曾學仁／攝影
針對藝人閃兵案持續延燒，國防部長顧立雄（左）今天前往立法院備詢，受訪時表示，國防部會與內政部討論，加強預防措施，避免再有類似案例發生，對於新的體位標準是否明年4月上路？顧立雄表示預期是如此，但會看看能否再儘快。記者曾學仁／攝影

相關新聞

「15年前未深思」坤達涉閃兵…搭機抵台時間曝 檢警落地即拘提

新北地檢署偵辦閃兵集團案，今天指揮新北市刑大、永和警方展開第3波搜索，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、棒棒堂小杰...

閃兵50萬交保 陳柏霖：謝謝檢警讓我面對年少荒謬的選擇

檢警偵辦閃兵集團案，今天清晨指揮新北市刑大、永和分局兵分多路，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy書偉及棒棒堂小杰等4名藝人...

閃兵集團滾雪球！陳柏霖50萬交保 棒棒堂小杰35萬交保：年輕做錯事

檢警偵辦閃兵集團案，今天清晨指揮新北市刑大、永和分局兵分多路，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy書偉及棒棒堂小杰等4名藝人...

陳柏霖等人皆涉案…藝人閃兵頻傳 顧立雄：新體位標準擬明年4月上路

藝人閃兵案持續延燒，對於涉案5位藝人是否在三軍總醫院進行複檢？國防部長顧立雄表示，軍方還在確認當中。他強調，三總在上一次...

閃兵不只陳柏霖等藝人 北市還有10多役男假高血壓逃兵

藝人陳柏霖、修杰楷、棒棒堂小杰、Energy書偉等，因閃兵案被依妨害兵役治罪條例、偽造文書罪嫌送辦。針對內政部稱扣除新北...

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保

檢警偵辦閃兵集團案，今天清晨兵分多路拘提修杰楷、陳柏霖、Energy書偉及棒棒堂小杰等4名藝人，另外還拘提4名涉閃兵的民眾。8人到案後坦承犯案，詢後依妨害兵役、偽造文書罪嫌送辦。經檢察官複訊後，諭令修杰楷與Energy書偉以50萬元交保。

