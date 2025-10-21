快訊

坤達涉閃兵自溫哥華搭機...抵台時間曝光 檢警赴機場待落地即拘提

閃兵50萬交保 陳柏霖脫口罩道歉：謝謝檢警讓我面對年少荒謬的選擇

歐盟點名乾洗手1成分有致癌風險 擬列危險物質…消毒用品恐全面下架

「棒棒堂」威廉閃兵得金鐘獎引爭議 李遠：尊重評審團的專業

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
藝人「閃兵案」今天持續延燒，藝人棒棒堂成員威廉5月涉入閃兵案，日前又拿下金鐘獎，引發爭議。文化部長李遠今日表示，評審團是精挑細選、有各種專業，他尊重評審團最後做出的決議；但屬於司法的問題，他當然也尊重司法的最後判決。記者林俊良／攝影
藝人「閃兵案」今天持續延燒，藝人棒棒堂成員威廉5月涉入閃兵案，日前又拿下金鐘獎，引發爭議。文化部長李遠今日表示，評審團是精挑細選、有各種專業，他尊重評審團最後做出的決議；但屬於司法的問題，他當然也尊重司法的最後判決。記者林俊良／攝影

藝人「閃兵案」今天持續延燒，第60屆電視金鐘獎「節目類」頒獎典禮17日在台北流行音樂中心圓滿落幕，其中「實境節目主持人獎」由棒棒堂男孩和朵拉以「來吧！哪裡怕」力退群敵，但棒棒堂中的威廉5月涉入閃兵案，原節目和演唱會計畫因此全部喊卡，外界質疑，沒想到這樣能獲獎。

文化部李遠於今天立法院院會前接受媒體聯訪時表示，「金鐘60」很圓滿的落幕了，有關評審團，文化部是一個一個非常精挑細選各種專業的評審，所以他尊重評審團最後做出的決議；另外一件事情是屬於司法問題，當然也是尊重司法最後的判決。

外界關注，下次在評選獎項時，是否針對藝人資格性再嚴格一點？李遠表示，這還會再研議一下，因為金鐘的歷史滿悠久，可以追溯過去有沒有如此限制；但還是必須講，這一次的評審打開來看，真的是滿精挑細選、滿強的，做了結果之後，文化部作為主辦單位就完全尊重。

藝人「閃兵案」今天持續延燒，藝人棒棒堂成員威廉5月涉入閃兵案，日前又拿下金鐘獎，引發爭議。文化部長李遠（右）今日表示，評審團是精挑細選、有各種專業，他尊重評審團最後做出的決議；但屬於司法的問題，他當然也尊重司法的最後判決。記者林俊良／攝影
藝人「閃兵案」今天持續延燒，藝人棒棒堂成員威廉5月涉入閃兵案，日前又拿下金鐘獎，引發爭議。文化部長李遠（右）今日表示，評審團是精挑細選、有各種專業，他尊重評審團最後做出的決議；但屬於司法的問題，他當然也尊重司法的最後判決。記者林俊良／攝影

兵役 閃兵案 李遠 文化部

延伸閱讀

閃兵4藝人全認了！Energy書偉、棒棒堂小杰坦承花15萬、30萬

【重磅快評】藝人閃兵李遠扯藝人資格 台版劣跡藝人名單來了？

威廉閃兵得金鐘獎引爭議！陳柏霖、修杰楷今遭拘提 李遠鬆口會再研議藝人資格問題

台灣文化日活動起跑 李遠盼走進心目中的家鄉

相關新聞

「15年前未深思」坤達涉閃兵…搭機抵台時間曝 檢警落地即拘提

新北地檢署偵辦閃兵集團案，今天指揮新北市刑大、永和警方展開第3波搜索，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、棒棒堂小杰...

閃兵50萬交保 陳柏霖：謝謝檢警讓我面對年少荒謬的選擇

檢警偵辦閃兵集團案，今天清晨指揮新北市刑大、永和分局兵分多路，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy書偉及棒棒堂小杰等4名藝人...

閃兵集團滾雪球！陳柏霖50萬交保 棒棒堂小杰35萬交保：年輕做錯事

檢警偵辦閃兵集團案，今天清晨指揮新北市刑大、永和分局兵分多路，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy書偉及棒棒堂小杰等4名藝人...

陳柏霖等人皆涉案…藝人閃兵頻傳 顧立雄：新體位標準擬明年4月上路

藝人閃兵案持續延燒，對於涉案5位藝人是否在三軍總醫院進行複檢？國防部長顧立雄表示，軍方還在確認當中。他強調，三總在上一次...

閃兵不只陳柏霖等藝人 北市還有10多役男假高血壓逃兵

藝人陳柏霖、修杰楷、棒棒堂小杰、Energy書偉等，因閃兵案被依妨害兵役治罪條例、偽造文書罪嫌送辦。針對內政部稱扣除新北...

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保

檢警偵辦閃兵集團案，今天清晨兵分多路拘提修杰楷、陳柏霖、Energy書偉及棒棒堂小杰等4名藝人，另外還拘提4名涉閃兵的民眾。8人到案後坦承犯案，詢後依妨害兵役、偽造文書罪嫌送辦。經檢察官複訊後，諭令修杰楷與Energy書偉以50萬元交保。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。