北市兵役局曝「這期間」假愛滋逃兵增 議員憂藏黑數籲主動清查

檢警偵辦閃兵案今天展開第三波拘提，包含修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉等3人帶回偵訊。北市議員洪婉臻今質詢北市兵役局，呼籲北市要主動清查類似逃兵狀況。兵役局表示，民國108年到109年有發現假愛滋狀況變多，近年則是高血壓。

洪婉臻質詢，這次引起社會譁然的是，男團Energy5名成員，就有4名免役、1名驗退，幾乎是百分之百不用當兵，依局長的經驗來看是正常的嗎？她說，網路上都在講有人是當兵流汗，有人是當兵花錢，而台北市有沒有主動清查類似疑似狀況？

洪婉臻也拿出數據，108年役男人數12770人、免役就有458人。109年役男人數12818人、免役就有394人。110 年役男人數11454人、免役就有359人。111年役男人數11008人、免役就有468人。112年役男人數有12099人、免役人數有217人。換算免役比例高達6成。

洪婉臻說，今天遭拘提的因為是藝人，是不是還有更多沒有在檯面的狀況，呼籲北市即刻盤查，不能坐視不管。

兵役局長李治安坦言，從以往數據來看，男團的狀況確實有點異常。若遇到類似狀況，會由役政司發覺到整體上的狀況，同類型就會發函，現在也依照檢察機關處理。

兵役局補充，在108年到109年有發現假愛滋的狀況變多，主要是役男用全國醫療卡申請免役的人數變多，覺得有點怪，所以報請役政司彙整全國數據，同時透過衛福部來調查，因為罹患愛滋病需要有追蹤紀錄。

兵役局表示，逃避兵役的疾病除了愛滋病之外，最近也有高血壓。