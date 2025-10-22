整理包／他們不當閃兵！盤點演藝圈「真男人」 涼山特勤、海龍蛙兵都留足跡

藝人「閃兵案」持續延燒，檢警21日發動第三波搜索，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy成員張書偉及棒棒堂小杰（廖允杰）等人，涉嫌藉由偽造醫療證明逃避兵役。

對照閃兵行為，也有不少人氣偶像及實力派演員，選擇暫別螢光幕投入軍旅生涯，當他們完成兵役，帶著更成熟的面貌回到大家眼前，也讓粉絲有機會見證他們的人生成長軌跡。跟著「聯合新聞網」一起來看看受過軍事訓練洗禮的男性藝人有誰？

涼山特勤隊

全名為高空特種勤務中隊，隸屬陸軍，成立於1980年，駐於屏東內埔涼山地區。該隊為國軍最精銳的特種部隊之一，具備陸、海、空三棲作戰能力，主要任務包括反恐、反劫機、敵後滲透與斬首行動。隊員經嚴格選拔與訓練，需精通跳傘、潛水及山地作戰等技術，被譽為台灣最神秘且戰力最強的特勤部隊。

空降特戰部隊

隸屬中華民國陸軍特戰指揮部，負責空降作戰、突擊滲透與非常規作戰。成員需通過嚴苛傘訓與戰鬥訓練，能於敵後執行破壞、偵蒐與突襲任務。常參與國軍聯合演訓及反恐、救災行動。

陸軍神龍小組

隸屬於陸軍航空特戰指揮部的任務編組，成立於1962年，為亞洲首支具備「高空滲透」能力的小隊。日常其成員多為傘訓教官，負責跳傘特技展示與新兵傘訓教導；戰時則執行敵後滲透、空降作戰等高風險任務。其招牌表演項目如「空中疊羅漢」、「高空滑翔後拉傘」等吸引眾多民眾目光。組名「神龍」由國防部長蔣經國命名，取自「神龍見首不見尾」之意，象徵其出動迅速、行蹤難測。

海龍蛙兵

隷屬於陸軍，俗稱「水鬼」。編制原直屬陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營，自2025年9月主力部隊移防澎湖後，10月16日正式移編，改隸為陸軍特種作戰指揮部。主要執行海域巡弋、越界漁船驅離、水文偵察、運補護航、海上救難等任務。訓練包括水中爆破、潛水、登陸作戰與夜間行動，體能與耐力要求極高。執行任務時身著陸軍迷彩服，訓練時穿著紅色短褲為其服飾特色。結訓鑑測最後一站俗稱「硬漢路」，必須在充滿芒刺的草堆進行蛙操，以全副武裝短褲赤膊穿著在沙灘、柏油路完成指令動作，通過嚴苛考驗才能拿到海龍蛙兵蛙牌，真正的「從蝌蚪變青蛙」。

虎嘯部隊

陸軍關渡地區指揮部。該部隊駐守於新北市淡水區，隷屬於陸軍第六軍團指揮部，隊名源於其前身部隊（陸軍第36師）在抗日戰役中戰績卓著，獲先總統蔣中正頒發榮譽「虎旗」。由於負責戍守大台北地區，被譽為「天下第一師」和「關渡師」。

陸軍藝工隊

全稱國防部政治作戰總隊心理作戰大隊第五中隊，隸屬於國防部政治作戰局。主要任務為宣傳國軍精神、鼓舞士氣及推展全民國防教育。成員多具音樂、舞蹈、戲劇或主持等專業背景，負責編演軍中文藝節目，並經常巡迴各部隊及校園演出，以文化藝術形式傳遞國軍形象與愛國精神，至今已經有75年的歷史。

陸軍儀隊

中華民國三軍儀隊隸屬國防部軍務辦公室公共事務處管轄，由陸軍儀隊、海軍儀隊、空軍儀隊及陸戰儀隊所組成，是一支代表國家榮譽與威儀的軍禮部隊。儀隊的任務是擔任各項國家與軍方典禮的禮儀勤務，迎送國賓或友邦來使，彰顯國家和軍方禮儀；同時亦向民眾展現三軍訓練精實、軍容壯盛，以達顯揚國威、激勵士氣的效果。儀隊成員的資格要求嚴格，需具備中華民國國籍、年齡介於19至36歲（義務役），並符合特定的身高（176至200公分）、BMI（19至28）、體格（常備役乙等體位以上）等條件。

海陸蛙人

海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊，主要任務為兩棲作戰中的偵察、滲透、爆破與登陸引導，負責在敵前海灘進行情報蒐集與障礙清除。要成為合格的兩棲偵搜隊員必須先接受為期10週的兩棲偵搜專長基礎訓練，前9週學習並熟練必備之各項基本技能，並達到海上連續長泳4個小時，連續長跑25公里的基本體能標準，到了第10週也就是俗稱的「克難週」，學員必須連續6天5夜不眠不休的訓練，包括爬過數十公尺長、堆滿咕咾石的「天堂路」，成功完訓才能擁有配戴兩棲臂章的資格。執行任務時身著海軍迷彩服，訓練時穿著深綠色虎斑迷彩短褲為其服飾特色。

海軍陸戰隊

兩棲武裝部隊，隸屬於海軍。主要負責兩棲作戰與快速部署任務，能從海上登陸敵方海岸並執行攻防行動。其特色包括高度機動性、嚴格訓練與精銳作戰能力，兼具陸上戰鬥與海上支援技能，常作為先遣部隊投入危險地區，確保戰略要地的控制與安全。

替代役

台灣兵役制度的一種，服役期間在政府或公共機關服務，主管機關為內政部，而非國防部。其服役原因可能是體位判定、家庭因素、宗教因素或其他專長資格。種類包括社會役、消防役、研發替代役等，旨在以民力支援國家公共事務。役期根據役男出生年次及服役類別有所不同，退役後身份為「替代役備役」，若有需要會被召集服勤。