快訊

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

陳柏霖等人皆涉案…藝人閃兵頻傳 顧立雄：新體位標準擬明年4月上路

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
藝人閃兵案持續延燒，新北檢警將修杰楷、陳柏霖等藝人拘提到案說明。國防部長顧立雄表示，新的體位標準，將在明年4月之前上路。記者林俊良／攝影
藝人閃兵案持續延燒，新北檢警將修杰楷、陳柏霖等藝人拘提到案說明。國防部長顧立雄表示，新的體位標準，將在明年4月之前上路。記者林俊良／攝影

藝人閃兵案持續延燒，對於涉案5位藝人是否在三軍總醫院進行複檢？國防部顧立雄表示，軍方還在確認當中。他強調，三總在上一次閃兵後，針對可能假冒高血壓的個案，會要求住院24小時，以防槍手代檢。對於新的體位標準，是否明年4月上路，顧立雄表示，預期是如此，看看能否再儘快。

藝人閃兵案持續延燒，今天又陸續帶回陳柏霖等4位藝人，並對1人發布境管。對於5位藝人是否在三總進行複檢？顧立雄表示，相關個案，可能在不同的醫院，所以軍方還在確認當中，還要向軍醫局確認。

顧立雄進一步指出，在上一次閃兵案發生時，軍方就有做過討論，對於大部分個案有假冒高血壓的狀況，三總在複檢時都會要求住院進行24小時監測，以避免有槍手代替檢測。

顧立雄說，國防部會與內政部討論，加強預防措施，避免再有類似案例發生。體位標準也會加速檢討，並且頒布新的體位標準。

媒體追問新的體位標準是否明年4月上路？顧立雄表示預期是如此，但會看看能否再儘快。

兵役 閃兵案 顧立雄 國防部 藝人 高血壓

延伸閱讀

顧立雄證實！不對稱作戰特別預算分7年編列 規模尚未定案

川普不認為中共2027將攻台 顧立雄：有實力才能換取和平

藝人閃兵再一波！陳柏霖、修杰楷等遭拘提 顧立雄：檢討體檢標準 努力避免發生

新造潛艦11月交付 有挑戰

相關新聞

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

檢警偵辦閃兵集團案，今天清晨兵分多路拘提修杰楷、陳柏霖、Energy書偉及棒棒堂小杰等4名藝人，另外還拘提4名涉閃兵的民...

修杰楷陳柏霖Energy書偉棒棒堂小杰全認罪 移送不發一語落寞表情曝

檢警偵辦閃兵集團案今天展開第3波搜索，清晨由檢察官帶隊兵分多路拘提修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰到案。4名...

地方役政單位不解閃兵資料如何造假 傳內政部擬加嚴體位判定

演藝圈「閃兵集團」弊案持續擴大，新北檢調今展開第三波行動，知名藝人修杰楷、陳柏霖及Energy成員張書偉等人花錢透過閃兵...

陳柏霖等人皆涉案…藝人閃兵頻傳 顧立雄：新體位標準擬明年4月上路

藝人閃兵案持續延燒，對於涉案5位藝人是否在三軍總醫院進行複檢？國防部長顧立雄表示，軍方還在確認當中。他強調，三總在上一次...

逃避兵役下場慘 律師：建議閃兵藝人今天立刻都去自首

藝人閃兵案擴大，藝人修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等4名藝人今天上午陸續拘提到案。律師李怡貞喊話，有閃兵的...

整理包／修杰楷、陳柏霖、Energy爆閃兵！第3波涉案藝人、價碼、手法全公開

演藝圈閃兵風暴持續擴大，檢警21日清晨指揮新北市刑大、永和分局兵分多路展開拘提，將修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等4名藝人帶回。而警方也鎖定Energy坤達，但他因為人在國外工作導致檢警撲空，將通知他返台接受偵訊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。