陳柏霖等人皆涉案…藝人閃兵頻傳 顧立雄：新體位標準擬明年4月上路
藝人閃兵案持續延燒，對於涉案5位藝人是否在三軍總醫院進行複檢？國防部長顧立雄表示，軍方還在確認當中。他強調，三總在上一次閃兵後，針對可能假冒高血壓的個案，會要求住院24小時，以防槍手代檢。對於新的體位標準，是否明年4月上路，顧立雄表示，預期是如此，看看能否再儘快。
藝人閃兵案持續延燒，今天又陸續帶回陳柏霖等4位藝人，並對1人發布境管。對於5位藝人是否在三總進行複檢？顧立雄表示，相關個案，可能在不同的醫院，所以軍方還在確認當中，還要向軍醫局確認。
顧立雄進一步指出，在上一次閃兵案發生時，軍方就有做過討論，對於大部分個案有假冒高血壓的狀況，三總在複檢時都會要求住院進行24小時監測，以避免有槍手代替檢測。
顧立雄說，國防部會與內政部討論，加強預防措施，避免再有類似案例發生。體位標準也會加速檢討，並且頒布新的體位標準。
媒體追問新的體位標準是否明年4月上路？顧立雄表示預期是如此，但會看看能否再儘快。
