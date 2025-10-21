快訊

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

聽新聞
0:00 / 0:00

閃兵4藝人分乘4車裝扮都是一身黑 移送新北檢複訊不發一語

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
藝人閃兵案檢警今天發動第三波搜索，藝人修杰楷一身黑裝移送新北地檢署複訊時不發一語。記者蔣永佑/攝影
藝人閃兵案檢警今天發動第三波搜索，藝人修杰楷一身黑裝移送新北地檢署複訊時不發一語。記者蔣永佑/攝影

藝人閃兵案檢警今天發動第三波搜索，兵分多路拘提藝人修杰楷陳柏霖Energy書偉級棒棒堂小杰，4名藝人均坦承分別以10至30萬不等價格偽造高血壓異常閃兵。稍早4名到案藝人全部一身黑裝，分別乘坐4輛偵防車移送新北地檢署複訊，全程不發一語。

今天清晨新北地檢署指派4名檢察官、2名檢察事務官，指揮新北市刑大、永和分局警方，兵分多路前往台北市、新北市、桃園市、台中市展開拘提，帶回修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等4名藝人，另外Energy坤達因為人在溫哥華工作致檢警撲空，將通知他返台接受偵訊，另外還帶回4名涉嫌閃兵的民眾。

4名藝人偵訊時均坦承犯案，其中修杰楷以15萬、陳柏霖10萬、Energy書偉15萬、棒棒堂小杰30萬價格，委託閃兵集團主嫌陳志明找人背血壓檢測儀器偽造血壓異常報告，修杰楷因背機器的嫌犯血壓數值不夠高，被判定為替代役體位，修杰楷原本想再拚，後來放棄乖乖入伍。

以陳志明為首的閃兵集團，涉嫌收費假造體檢報告協助閃避兵役。檢警獲報後展開偵辦，今年2月、5月展開2波拘提，將藝人王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、阿虎、李銓、黃博石等藝人拘提到案，新北地檢署複訊後諭令全部交保。

藝人閃兵案檢警今天發動第三波搜索，藝人小杰一身黑裝移送新北地檢署複訊時不發一語。記者蔣永佑/攝影
藝人閃兵案檢警今天發動第三波搜索，藝人小杰一身黑裝移送新北地檢署複訊時不發一語。記者蔣永佑/攝影
藝人閃兵案檢警今天發動第三波搜索，藝人陳柏霖一身黑裝移送新北地檢署複訊時不發一語。記者蔣永佑/攝影
藝人閃兵案檢警今天發動第三波搜索，藝人陳柏霖一身黑裝移送新北地檢署複訊時不發一語。記者蔣永佑/攝影
藝人閃兵案檢警今天發動第三波搜索，藝人書偉一身黑裝移送新北地檢署複訊時不發一語。記者蔣永佑/攝影
藝人閃兵案檢警今天發動第三波搜索，藝人書偉一身黑裝移送新北地檢署複訊時不發一語。記者蔣永佑/攝影

兵役 閃兵案 修杰楷 Energy 陳柏霖 書偉 王大陸

延伸閱讀

陳柏霖、修杰楷假裝高血壓閃兵？醫：血壓不能只量一次 患者多中高齡

修杰楷陳柏霖Energy書偉棒棒堂小杰全認罪 移送不發一語落寞表情曝

棒棒堂小杰閃兵遭拘提！阿緯才喊別擔心 親發聲致歉：我完全合規

藝人閃兵案第三波搜索！修杰楷、陳柏霖等遭拘提 內政部：尊重調查配合辦理

相關新聞

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

檢警偵辦閃兵集團案，今天清晨兵分多路拘提修杰楷、陳柏霖、Energy書偉及棒棒堂小杰等4名藝人，另外還拘提4名涉閃兵的民...

修杰楷陳柏霖Energy書偉棒棒堂小杰全認罪 移送不發一語落寞表情曝

檢警偵辦閃兵集團案今天展開第3波搜索，清晨由檢察官帶隊兵分多路拘提修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰到案。4名...

地方役政單位不解閃兵資料如何造假 傳內政部擬加嚴體位判定

演藝圈「閃兵集團」弊案持續擴大，新北檢調今展開第三波行動，知名藝人修杰楷、陳柏霖及Energy成員張書偉等人花錢透過閃兵...

陳柏霖等人皆涉案…藝人閃兵頻傳 顧立雄：新體位標準擬明年4月上路

藝人閃兵案持續延燒，對於涉案5位藝人是否在三軍總醫院進行複檢？國防部長顧立雄表示，軍方還在確認當中。他強調，三總在上一次...

逃避兵役下場慘 律師：建議閃兵藝人今天立刻都去自首

藝人閃兵案擴大，藝人修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等4名藝人今天上午陸續拘提到案。律師李怡貞喊話，有閃兵的...

整理包／修杰楷、陳柏霖、Energy爆閃兵！第3波涉案藝人、價碼、手法全公開

演藝圈閃兵風暴持續擴大，檢警21日清晨指揮新北市刑大、永和分局兵分多路展開拘提，將修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等4名藝人帶回。而警方也鎖定Energy坤達，但他因為人在國外工作導致檢警撲空，將通知他返台接受偵訊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。