閃兵4藝人分乘4車裝扮都是一身黑 移送新北檢複訊不發一語

藝人 閃兵案 檢警今天發動第三波搜索，兵分多路拘提藝人 修杰楷 書偉 Energy 級棒棒堂小杰，4名藝人均坦承分別以10至30萬不等價格偽造高血壓異常閃兵。稍早4名到案藝人全部一身黑裝，分別乘坐4輛偵防車移送新北地檢署複訊，全程不發一語。

今天清晨新北地檢署指派4名檢察官、2名檢察事務官，指揮新北市刑大、永和分局警方，兵分多路前往台北市、新北市、桃園市、台中市展開拘提，帶回修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等4名藝人，另外Energy坤達因為人在溫哥華工作致檢警撲空，將通知他返台接受偵訊，另外還帶回4名涉嫌閃兵的民眾。

4名藝人偵訊時均坦承犯案，其中修杰楷以15萬、陳柏霖10萬、Energy書偉15萬、棒棒堂小杰30萬價格，委託閃兵集團主嫌陳志明找人背血壓檢測儀器偽造血壓異常報告，修杰楷因背機器的嫌犯血壓數值不夠高，被判定為替代役體位，修杰楷原本想再拚，後來放棄乖乖入伍。