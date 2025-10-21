地方役政單位不解閃兵資料如何造假 傳內政部擬加嚴體位判定

快訊

聯合報／ 記者林媛玲王慧瑛／新北即時報導
修杰楷被警方移送法辦。記者黃子騰／攝影
演藝圈「閃兵集團」弊案持續擴大，新北檢調今展開第三波行動，知名藝人修杰楷、陳柏霖及Energy成員張書偉等人花錢透過閃兵集團以假造體檢報告協助閃避兵役，震驚各界。新北民政局表示，各役政單位拿到的都是經醫師判定的體檢報告，在複檢過程是否有用藥物或找人替代等方式造假，行政單位確實無法掌握。

新北市民政局役政科表示，在役男徵兵處理流程中，由縣市政府代表、兵役主管機關、衛生局代表及當地醫師等組成的「徵兵檢查會」依據役男的體格檢查結果，判定「常備役」、「替代役」或「免役」。若屬健康情形良好被判定常備役，若役男出示相關病歷或診斷書，複檢醫院會安排進一步檢查，再依檢查報告結果判定為替代役或免疫體位。

民政局表示，各役政單位拿到的是經過醫師判定的體檢報告，複檢過程是否有用藥物或找人替代等造假，這些行政單位確實沒有辦法掌握，至今各縣市政府的役政單位也不清楚到底如何造假。

另新北一名衛生所醫師說，要矇混過醫生那關不容易，可見逃兵集團手法高明。新北專門承辦兵役業務的公務員說，近年確實有察覺重度高血壓免役的役男增多，新北每年因重度高血壓免役的役男至少1、20人，曾納悶「難道是現代人吃得比較好嗎？」經過這次逃兵案例，驚覺其中會不會有詐，不免懷疑有些人的高血壓問題可能動過手腳。

也有官員表示，據了解，內政部日後傾向將免疫的病症提高，除非有衛福部核發的重大傷病證明才可免疫，否則都要當一年的替代役。

兵役 閃兵案

