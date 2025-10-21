陳柏霖、修杰楷假裝高血壓閃兵？醫：血壓不能只量一次 患者多中高齡

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
藝人「逃兵集團」以血壓異常造假病歷，醫師表示臨床比較少見，因為血壓隨時波動，很難以1、2次檢驗就認定是高血壓。本報資料照片
藝人「閃兵案」持續延燒，繼威廉涉嫌偽造高血壓病歷逃避兵役後，今天陳柏霖、修杰楷也被拘提，兩人皆認了以高血壓方式逃兵。高血壓可以造假嗎？台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，以血壓異常造假病歷，在臨床比較少見，因為血壓隨時波動，很難量1、2次就認定是高血壓。

林謂文說，台灣心臟學會已於2022年下修高血壓的診斷標準為130/80mmHg以上，而當收縮壓達到160mmHg（或舒張壓≥100mmHg）就屬於第二期高血壓，血栓、中風、心臟病、腎衰竭的風險大增。如果沒有改善生活習慣、就醫服藥，會讓重要器官的急性損傷，甚至主動脈剝離等嚴重併發症。

隨著年齡增加，中老年人容易因為老化導致血管彈性降低、生理機能改變，血壓也隨之升高。林謂文指出，血壓居高不下常見於中高齡族群，因患者未遵從醫囑、不良生活習慣、藥物效果不彰、身體功能下降所致，又稱為頑固型或難治型高血壓。

「年輕人罹患高血壓，通常服藥及改善生活習慣，就能有效控制數值。」林謂文說，年輕人罹患重度高血壓，大多是因其他疾病或健康狀況引起，例如血管畸形、腎臟疾病、腫瘤等。上述續發性高血壓可以找到明確的病因，經過就醫治療後，有機會改善甚至根治。

高血壓是日常生活中最常見的慢性病之一，林謂文提醒，血壓波動大或是突然飆高，會有頭暈脹痛、胸悶、脖子僵硬、視力模糊等症狀，如果置之不理，可能引發心臟病、中風、腎衰竭等致命併發症。尤其血壓突然飆到180/120mmHg，合併不適症狀，屬於高血壓急症，應緊急就醫，避免腦心腎受損。

台灣高血壓學會理事長王宗道表示，造成血壓波動的原因不少，「24小時主動脈血壓監測」是偵測高血壓的利器，穿戴儀器定時自動測量及記錄血壓，以了解全天血壓變化。其結果比單次量測更為準確，有助於診斷高血壓，透過科學檢查驗證避免「造假病歷」。

