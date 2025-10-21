修杰楷陳柏霖Energy書偉棒棒堂小杰全認罪 移送不發一語落寞表情曝

檢警偵辦閃兵集團案今天展開第3波搜索，清晨由檢察官帶隊兵分多路拘提修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰到案。4名藝人坦承分以10萬至30萬不等價格偽造高血壓異常逃兵。詢後依妨害兵役及偽造文書罪嫌送辦，4藝人移送時全程不發一語。

據了解，以陳志明為首的閃兵集團，涉嫌收費假造體檢報告協助閃避兵役。檢警獲報後展開偵辦，今年2月、5月展開2波拘提，將藝人王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、阿虎、李銓、黃博石等藝人拘提到案，新北地檢署複訊後諭令全部交保。

今天清晨新北地檢署指派4名檢察官、2名檢察事務官，指揮新北市刑大、永和分局警方，兵分多路前往台北市、新北市、桃園市、台中市展開拘提，帶回修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等4名藝人，另外Energy坤達因為人在溫哥華工作致檢警撲空，將通知他返台接受偵訊，另外還帶回4名涉嫌閃兵的民眾。

4名藝人偵訊時均坦承犯案，其中修杰楷以15萬、陳柏霖10萬、Energy書偉15萬、棒棒堂小杰30萬價格，委託閃兵集團主嫌陳志明找人背血壓檢測儀器偽造血壓異常報告，修杰楷因背機器的嫌犯血壓數值不夠高，被判定為替代役體位，修杰楷原本想再拚，後來放棄乖乖入伍。