逃避兵役下場慘 律師：建議閃兵藝人今天立刻都去自首

藝人閃兵案擴大，藝人修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等4名藝人今天上午陸續拘提到案。律師李怡貞喊話，有閃兵的藝人，建議今天立刻都去自首了。

李怡貞在「女人大律師李怡貞」臉書粉專發文，逃避兵役的刑責最重可能判處5年以下有期徒刑，但因為通常逃兵都一定會涉及偽造文書等加重情節，最重可達7年以下有期徒刑。

李怡貞說，依照之前的實務見解，新聞報導修杰楷目前態度良好、自承花了15萬改成替代役，會讓法官考量被告認罪態度良好、初犯且情節輕微等因素，很有機會以緩刑或易科罰金處理。這樣看起來新台幣15萬是否值得？大家自有公論。

媒體報導，在被拘提的時候，家裡的未成年子女都親眼目睹。李怡貞表示，應該是完全嚇壞了，媽媽也不在家，又準備去上學前，爸爸被大批人馬抓走。如果就孩子心靈受創的角度而言，其實應該會非常後悔，是真的很不值得因此脫法且鋌而走險。