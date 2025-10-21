同樣「閃兵」修杰楷服替代役、陳柏霖免役 專家曝原因

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
修杰楷廣告代言不斷，涉入閃兵案。報系資照料
藝人「閃兵」案，新北檢發動第三波行動，陳柏霖疑涉嫌找閃兵集團偽造高血壓病歷，成功免服兵役修杰楷涉嫌意圖免役，但最後獲得「替代役」資格。熟悉兵役業務人員指出，高血壓檢驗項次，重度高血壓是免役，判定是中度高血壓，則改服替代役。

兵檢人員指出，役男血壓檢驗項次，若是檢出為輕度高血壓，屬常備兵體位，若是中度高血壓，是替代役體位，重度高血壓才是免役。陳柏霖的高血壓病歷，最後體判結果是重度高血壓，成功閃兵，修杰楷可能是判定為口中度高血壓，才服替代役。

對於兵檢是否嚴謹，熟悉兵役業務人員指出，除了醫院檢查結果，各縣市兵役單位，仍會做請其他專科醫師來判定，另一個關鍵就是病史資料和體檢結果的判讀。

鑑體位判定結果，直接關係役男是否可以免服兵役，兵檢人員指出，其實現行作業程序規定，相當嚴謹，依照目前申請複檢流程，役男須先檢具符合改判體位標準的診斷證明書，向戶籍地區公所提出申請，兵役單位參照體位區分標準規定審核同意受理後，仍需排送內政部指定的複檢醫院，重新複檢確定病況。

另外，參考役男相關病史與就診紀錄，還會再複檢。以台北市為例，台北市有「徵兵檢查會」依複檢結果重新判定體位，且其中改判為替代役及免役體位的案件，還需再送請中央的役男體位審查會審議確認，才得以核發役男體位判定結果通知書。

台北市過去曾爆發「假愛滋逃兵案」追查發現涉案役男自核卡，沒有相關就醫紀錄，有違疾病治療常理，所以為防範役男以不正當手段取得全國醫療服務卡規避兵役義務，內政部也於110年重行訂定相關查核作業，增加比對役男就醫及用藥紀錄等機制。專業人員也建議，病史的追查，或許是預防或追查閃兵的關鍵之一。

陳柏霖涉入閃兵案。報系資料照
