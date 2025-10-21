藝人閃兵第三波 偽造病歷逃兵最重判5年 律師建議認罪求輕判

藝人閃兵案檢警今晨發動第三波約談，傳出更多大咖藝人如陳柏霖、修杰楷、Energy書偉及坤達、棒棒堂小杰等人涉案，律師廖芳萱表示，藝人偽造病歷閃兵，至少觸犯妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書罪，最重可處5年以下徒刑，在法律攻防上，建議涉案役男最好認罪爭取易科罰金，態度良好者甚至有緩刑的可能。

廖芳萱指出，役男利用偽造病歷變更體位免除兵役，涉犯妨害兵役罪第3、4條及刑法偽造文書罪，兩者均可處5年以下徒刑。如果檢警已掌握充分事證，幾乎難逃主觀犯意，如役男確實參與偽造病歷、診斷證明等體檢資料或毀傷身體的行為；至於偽造文書部分，則通常會與妨害兵役罪從一重加以處罰。

依過去判例，上述閃兵犯行多判處徒刑2至6個月不等，除非有特殊情節重大者，法官才會予以重判，因此大多都可以爭取易科罰金，在訴訟策略上是比較聰明的選擇。但近年來司法有從過去從寬到漸嚴的趨勢，以符合社會對於具經濟優勢者逃避國民應盡義務應嚴格檢視的態度。

廖芳萱提醒，即便役男當時成功，已超過36歲除役年齡不用再服役，但閃兵犯行的刑事追訴期仍長達20年，期間司法機關只要掌握相關事證便能隨時究責，希望役男不要抱著僥倖心理。