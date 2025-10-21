聽新聞
0:00 / 0:00
閃兵4藝人全認了！Energy書偉、棒棒堂小杰坦承花15萬、30萬
檢警偵辦閃兵集團案，今天清晨指揮新北市刑大、永和分局兵分多路展開拘提，將修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等4名藝人帶回。據了解，Energy書偉、棒棒堂小杰分以15萬、30萬代價假造高血壓報告，目前仍在偵訊中，確切涉案情節仍待釐清。
據了解，以陳志明為首的閃兵集團，涉嫌收費假造體檢報告協助閃避兵役。檢警獲報後展開偵辦，今年2月、5月展開2波拘提，將藝人王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、阿虎、李銓、黃博石等藝人拘提到案，新北地檢署複訊後諭令全部交保。
今天清晨新北地檢署指派4名檢察官、2名檢察事務官，指揮新北市刑大、永和分局警方，兵分多路前往台北市、新北市、桃園市、台中市展開拘提，帶回修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等4名藝人，另外Energy坤達因為人在溫哥華工作致檢警撲空，將通知他返台接受偵訊，另外還帶回5名涉嫌閃兵的民眾。
據了解，Energy書偉、棒棒堂小杰分以15萬、30萬元代價，委託陳志明找人幫背血壓偵測儀器，偽造高血壓異常報告順利取得免役資格。但陳志明閃兵集團今年2月因王大陸案被曝光後，檢警依據陳志明手機紀錄及錄音展開搜索拘提，今天清晨進行第3波搜索，帶回4名藝人及5名閃兵的民眾，將待檢察官初步偵訊後移送新北地檢署複訊，釐清確切涉案情節。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言