涉逃避兵役役男已移送司法偵辦 內政部：依法嚴辦、絕不寬貸

台灣演藝圈「閃兵案」擴大偵辦，檢警今（21）日拘提多名藝人，包括修杰楷、陳柏霖、Energy書偉及棒棒堂小杰等人，Energy坤達則因出國未到案，引發社會關注。公民老師黃益中在社群平台Threads發文表示：「藝人逃兵就是該死，沒什麼好討論的。這點拜託學學韓國，BTS紅遍全球一樣都去當兵。」

2025-10-21 12:36