再傳藝人閃兵…修杰楷等3人被拘提 卓榮泰：義務要勇敢承擔

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）今赴立法院進行施政報告並備詢，藍委質詢替代役審查資格漏洞問題，法務部長鄭銘謙（左）認為，此風不可長。記者林俊良／攝影
檢警偵辦閃兵集團，今晨再展開第3波拘提，已將修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉等3人帶回偵訊。國民黨立委蘇清泉今在立院質詢替代役審查資格漏洞問題，行政院長卓榮泰認為，國民盡義務應該要勇敢承擔。法務部長鄭銘謙認為，此風不可長，服兵役是人民、國民應盡義務。

卓榮泰今赴立法院進行施政報告並備詢。卓榮泰答詢時說，今天這個案子還不曉得，但無論是一般的服役或是替代役，都是國民應盡的義務，站在國民的立場上跟國家立場上，國民盡這個義務時，應該要勇敢承擔，執行過程當中，他認為警察機關自有他的衡量。

鄭銘謙則說，這個是妨害兵役案件，今天是拘提不是逮捕，這個是屬於進行好幾波的一個妨害兵役案件的偵辦，那像是王姓藝人已經都起訴了，「那我想這是此風不可長，服兵役是人民國民應盡的義務，那我想憲法也有規定，這個是屬於執行的一個方式。」

蘇清泉追問，一般當兵體位跟替代役體位問題。卓榮泰則說，國民的義務是一樣，這就是服役的種類不一樣，但站在憲法上，國民盡義務的憲法精神規範是一樣的。

鄭銘謙表示，這個是個案，妨害兵役的制度，不是法務部主管的法規，目前就是按照違反妨害兵役跟偽造文書來偵辦，也尊重檢察官的偵辦職權。

兵役 閃兵案

