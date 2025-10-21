聽新聞
0:00 / 0:00
再傳藝人閃兵…修杰楷等3人被拘提 卓榮泰：義務要勇敢承擔
檢警偵辦閃兵集團，今晨再展開第3波拘提，已將修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉等3人帶回偵訊。國民黨立委蘇清泉今在立院質詢替代役審查資格漏洞問題，行政院長卓榮泰認為，國民盡義務應該要勇敢承擔。法務部長鄭銘謙認為，此風不可長，服兵役是人民、國民應盡義務。
卓榮泰今赴立法院進行施政報告並備詢。卓榮泰答詢時說，今天這個案子還不曉得，但無論是一般的服役或是替代役，都是國民應盡的義務，站在國民的立場上跟國家立場上，國民盡這個義務時，應該要勇敢承擔，執行過程當中，他認為警察機關自有他的衡量。
鄭銘謙則說，這個是妨害兵役案件，今天是拘提不是逮捕，這個是屬於進行好幾波的一個妨害兵役案件的偵辦，那像是王姓藝人已經都起訴了，「那我想這是此風不可長，服兵役是人民國民應盡的義務，那我想憲法也有規定，這個是屬於執行的一個方式。」
蘇清泉追問，一般當兵體位跟替代役體位問題。卓榮泰則說，國民的義務是一樣，這就是服役的種類不一樣，但站在憲法上，國民盡義務的憲法精神規範是一樣的。
鄭銘謙表示，這個是個案，妨害兵役的制度，不是法務部主管的法規，目前就是按照違反妨害兵役跟偽造文書來偵辦，也尊重檢察官的偵辦職權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言