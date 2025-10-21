男團又唱又跳全免役！他嗆「藝人逃兵就是該死」：BTS紅遍全球都去當兵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
藝人王大陸閃兵案持續發燒，男團Energy成員書偉（右圖）、棒棒堂成員小杰（左圖）被帶回警局偵訊。記者余承翰／攝影
台灣演藝圈「閃兵案」擴大偵辦，檢警今（21）日拘提多名藝人，包括修杰楷陳柏霖Energy書偉及棒棒堂小杰等人，Energy坤達則因出國未到案，引發社會關注。公民老師黃益中在社群平台Threads發文表示：「藝人逃兵就是該死，沒什麼好討論的。這點拜託學學韓國，BTS紅遍全球一樣都去當兵。」

黃益中還說：「Energy+ Lollipop棒棒堂，加起來11個又跳又唱有胸肌有腹肌，全部都不用當兵，真的太不可思議了。」

這篇貼文迅速引發網友熱議，多數網友對藝人逃避兵役表達不滿，並拿日韓藝人作比較。網友留言指出：「韓國藝人當兵是驕傲，日本藝人繳稅是驕傲，台灣華國藝人，逃兵又逃稅。」另一則留言則寫道：「車銀優都去當兵了，不懂台灣男藝人有什麼好逃兵的」。

有網友回顧過往藝人兵役紀錄比較，「反觀5566全部都去當兵」、「其實也不用學到韓國藝人，當初林志穎就有去當兵了」、「許光漢為了進軍韓國都乖乖去當兵了」。

但也有網友針對這個觀點提出疑慮，「雖然逃兵該死，但希望你能知道體檢不合格，不代表這個人是殘疾或是沒辦法運動、沒辦法正常生活。」

