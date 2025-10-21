【重磅快評】藝人閃兵李遠扯藝人資格 台版劣跡藝人名單來了？

「藝人閃兵」事件逐漸擴大，今早又有知名男星陳柏霖、修杰楷、張書偉(Energy的書偉)等人遭到拘提，傳出涉案的藝人有5名。由於先前涉案的「棒棒糖男孩」威廉5月涉案，日前在金鐘獎獲得「最佳實境節目主持人獎」，引發「閃兵也可獲金鐘獎」質疑。一場司法與服兵役的陋習問題，被牽扯上了「金鐘獎」。

文化部長李遠今天在立法院被問到這個問題時，先是肯定金鐘獎的評審都是精挑細選，他會尊重評審團的最終決議，也會尊重司法判決。但對於未來在評選獎項時藝人資格是否會再嚴格點時，他卻給了「會再研議一下」的模擬兩可答案，令人摸不著頭腦。

李遠的「會再研議一下」，只是被問到問題不得不答的敷衍之詞？還是真的在「閃兵藝人」事件逐漸擴大後，文化部有認真思考只要是官辦的獎項，就會研究「藝人資格」，哪些可以入圍、哪些不行；哪些可以得獎，哪些又不行？「理論上」看，敷衍外界質疑的可能性很大，但如果真的有非常多的民意反映，「閃兵藝人」不該得獎，文化部會不會真的從「敷衍」變成「認真研究」？甚至還真的研究出一套「入圍、得獎藝人資格標準」出來？

如果情況真的發展到文化部認真研究「藝人資格」，那就真的是荒謬至極了。其實，即使只是李遠說的「會再研議一下」，都並不得體。無論金鐘獎、金馬獎或者任何演藝獎項，所重視的標準都只有一個，就是入圍者的專業表現是否為所有入圍者最好的，扯閃兵與否，根本就是牽拖。李遠沒有為獎項辯護，反而用這種模擬兩可的說法討好部分民眾，已然失格。

持「閃兵藝人不該得獎」這派觀點，舉的例子是韓國藝人一旦被發現閃兵，別說得獎，可能就意味演藝生涯的結束。但這樣的類比，是引喻失義。韓國雖將男子當兵視作至高無上義務表現，藝人閃兵形同「社死」，嚴格來說，也是市場決定。因為閃兵藝人形象俱毀，自然就是演藝生涯的結束。這和他們是否應該得獎，仍然扯不上關係。換句話說，如果台灣藝人因為閃兵而影響演藝事業順理成章，但官方去限定其參獎資格，就是過頭。

而要說到「官方限定藝人得獎資格」這種事，最接近的，反而是大陸的「劣跡藝人」潛規則。凡是涉犯刑案，或者被官方「整肅」、「整頓」的藝人，就會登上這份名單。而登上名單者，就是真的不可能再有任何演出機會，直到「脫離名單」為止。難不成文化部也想搞個「台灣版劣跡藝人名單」？

這幾年陸委會和文化部聯手惡整藝人，在藝人的「忠誠度」下手，屢屢要對其言論是否「迎合中共」指手畫腳；如今又要「研議藝人得獎資格」，出身電影圈的李遠，如此迎合民粹和政治，不覺得自己很羞恥嗎？