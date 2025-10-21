聽新聞
修杰楷認了閃兵！花15萬拚免役失敗 因這因素變成替代役
檢警偵辦閃兵集團案，繼2月、5月帶回王大陸、陳零九、威廉、陳大天等人後，今天清晨展開第3波拘提帶回修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、及棒棒堂小杰。據了解修杰楷認了，服替代役前先花15萬元以高血壓方式意圖免役，但因不夠嚴重得服替代役，只得入伍服役。
據了解，修杰楷原本是正常兵役體位，為閃避兵役找上陳志明閃兵集團，花了15萬元以血壓異常方式欲拚免役。但卻因「病情」並不嚴重，被判定為替代役體位。
修杰楷原本想繼續透過閃兵集團拚免役，但後來思考過後放棄於2016年5月12日乖乖入伍，被分發至新北市政府擔任替代役。服替代役5個月後因賈靜雯懷孕，依「替代役役男提前退役辦法」第2條：「役男育有未滿12歲之子女1名且配偶懷孕6個月以上」申請提前退役，經報經內政部核准退伍。
