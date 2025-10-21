快訊

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

黃子佼淚灑法庭稱「不懂法律、懂被害人的痛」 高院11月25日宣判

日本女首相的困境！結盟維新會的盤算與矛盾

聽新聞
0:00 / 0:00

修杰楷涉閃兵遭拘提 新北民政局：服6個月替代役都合法

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
修杰楷被帶回警局。記者黃子騰／翻攝
修杰楷被帶回警局。記者黃子騰／翻攝

檢警偵辦閃兵集團，繼偵辦王大陸、陳零九、威廉、陳大天等人後，今清晨再展開拘提，已將修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉等3人帶回永和分局偵訊中。針對修杰楷在新北服替代役一案，新北市民政局表示，該男被分配到新北市服役的環節一切合法，至於入役前是否涉嫌資料造假則不予評論。

新北市民政局兵役徵集科表示，修姓男子要入役前的戶籍有在台北、新北及桃園設籍，經查證發現，他以高血壓名義申請免役是在桃園申請，但未達免役，2016年5月12日入伍，因當時已有小孩以家庭因素服替代役，加上他的妻子又懷孕，修男又以「役男育有未滿12歲之子女1名且配偶懷孕6個月以上」，申請提前退役，修於11月29日退役。

民政局強調，修男在新北市服替代役的一切過程都合法。

兵役 閃兵案 修杰楷

延伸閱讀

修杰楷花錢閃兵服替代役 僅當5個月就退伍原因曝光

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 書偉被逮自承：早知有這一天

閃兵案再拘提修杰楷、陳柏霖 內政部：妨害兵役最高5年徒刑

修杰楷上銬被抓走！小孩親眼目睹嚇壞　賈靜雯回應了

相關新聞

閃兵4藝人全認了！Energy書偉、棒棒堂小杰坦承花15萬、30萬

檢警偵辦閃兵集團案，今天清晨指揮新北市刑大、永和分局兵分多路展開拘提，將修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等4...

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

王大陸閃兵案再爆有藝人涉案。新北地檢署今天指揮新北市刑大、永和分局展開第3波拘提，逮捕陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、...

修杰楷認了閃兵！花15萬拚免役失敗 因這因素變成替代役

檢警偵辦閃兵集團案，繼2月、5月帶回王大陸、陳零九、威廉、陳大天等人後，今天清晨展開第3波拘提帶回修杰楷、陳柏霖、Ene...

男團又唱又跳全免役！他嗆「藝人逃兵就是該死」：BTS紅遍全球都去當兵

台灣演藝圈「閃兵案」擴大偵辦，檢警今（21）日拘提多名藝人，包括修杰楷、陳柏霖、Energy書偉及棒棒堂小杰等人，Energy坤達則因出國未到案，引發社會關注。公民老師黃益中在社群平台Threads發文表示：「藝人逃兵就是該死，沒什麼好討論的。這點拜託學學韓國，BTS紅遍全球一樣都去當兵。」

藝人閃兵第三波 偽造病歷逃兵最重判5年 律師建議認罪求輕判

藝人閃兵案檢警今晨發動第三波約談，傳出更多大咖藝人如陳柏霖、修杰楷、Energy書偉及坤達、棒棒堂小杰等人涉案，律師廖芳...

再傳藝人閃兵…修杰楷等3人被拘提 卓榮泰：義務要勇敢承擔

檢警偵辦閃兵集團，今晨再展開第3波拘提，已將修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉等3人帶回偵訊。國民黨立委蘇清泉今在立院質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。