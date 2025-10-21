修杰楷涉閃兵遭拘提 新北民政局：服6個月替代役都合法

檢警偵辦閃兵集團，繼偵辦王大陸、陳零九、威廉、陳大天等人後，今清晨再展開拘提，已將修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉等3人帶回永和分局偵訊中。針對修杰楷在新北服替代役一案，新北市民政局表示，該男被分配到新北市服役的環節一切合法，至於入役前是否涉嫌資料造假則不予評論。

新北市民政局兵役徵集科表示，修姓男子要入役前的戶籍有在台北、新北及桃園設籍，經查證發現，他以高血壓名義申請免役是在桃園申請，但未達免役，2016年5月12日入伍，因當時已有小孩以家庭因素服替代役，加上他的妻子又懷孕，修男又以「役男育有未滿12歲之子女1名且配偶懷孕6個月以上」，申請提前退役，修於11月29日退役。

民政局強調，修男在新北市服替代役的一切過程都合法。