整理包／修杰楷、陳柏霖、Energy爆閃兵！第3波涉案藝人、價碼、手法全公開

聯合新聞網／ 綜合報導
藝人閃兵案持續發燒，21日凌晨檢警兵分多路展開搜索，陳柏霖（中）在永和分局偵訊後被移送新北地檢署。記者余承翰／攝影
藝人閃兵案持續發燒，21日凌晨檢警兵分多路展開搜索，陳柏霖（中）在永和分局偵訊後被移送新北地檢署。記者余承翰／攝影

演藝圈閃兵風暴持續擴大，檢警21日清晨指揮新北市刑大、永和分局兵分多路展開拘提，將修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等4名藝人帶回。而警方也鎖定Energy坤達，但他因為人在國外工作導致檢警撲空，將通知他返台接受偵訊。

今年2月檢警調查王大陸閃兵案，查獲主嫌是陳志明的閃兵集團，之後檢警依據陳志明手機紀錄及錄音展開搜索拘提，在21日清晨進行第三波搜索，帶回4名藝人及5名閃兵民眾。

10月21日清晨新北地檢署指派4名檢察官、2名檢察事務官，指揮新北市刑大、永和分局警方，兵分多路前往台北市、新北市、桃園市、台中市展開拘提，帶回修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等4名藝人，另外Energy坤達因為人在溫哥華工作致檢警撲空，將通知他返台接受偵訊，另外還帶回5名涉嫌閃兵的民眾。

警方21日前往陳柏霖位於台北市信義區住處拘提，陳柏霖衣著完整前來應門，警方告知陳柏霖涉案案由後，陳柏霖雖然有些驚訝，但也表示已做好心理準備，見到警方上門反而心情平靜不少。書偉被拘提時，也對警方表示「早知道會有這一天」，被問為何不早點面對時坦言「會怕」，只能被動等待警方上門。

修杰楷老婆賈靜雯在廈門拍戲，透過經紀人回應，檢調單位到家裡逮捕修杰楷時，兩個孩子都還在家，目睹爸爸被抓走受到很大驚嚇。棒棒堂日前在金鐘獎才以「來吧！哪裡怕」風光拿下實境節目主持人獎，沒想到才過沒幾天，成員小杰（廖允杰）竟也步上威廉後塵，因涉嫌閃兵遭警方拘提。

藝人閃兵案檢警21日發動第三波搜索，藝人修杰楷（右）一身黑衣，移送新北地檢署複訊時不發一語。記者蔣永佑／攝影
藝人閃兵案檢警21日發動第三波搜索，藝人修杰楷（右）一身黑衣，移送新北地檢署複訊時不發一語。記者蔣永佑／攝影

2025年2月18日，王大陸因涉嫌以百萬高價找上專業集團，佯裝生病騙得不實的疾病診斷證明，被內政部警政署刑事警察局偵查第二大隊以妨害兵役、偽造文書等罪帶回調查，成為演藝圈閃兵風暴開端。

檢警擴大追查發現多名藝人也涉案，發動第二波搜索，拘提9名藝人，檢警5月14日兵分14路搜索，約談歌手陳零九、藝人陳大天、威廉、大根、阿虎；男團成員李銓、小熊；模特兒兼演員陳信維、舞台劇演員黃博石等人。據調查，他們幾乎都以「血壓異常」假病歷成功躲避兵役，閃兵代價落在10-50萬元不等。


「閃兵集團」主謀陳志明，協助藝人偽裝高血壓騙取醫院不實診斷證明逃避兵役，而陳男的「江湖一點訣」，是來自當年他自身就是因高血壓而免役，對於役男體檢、複驗等體位變更流程知之甚詳，最後動歪腦筋，開發出這門逃避兵役的違法生意。

據了解，陳男具有「裝病閃兵」的訣竅，因在藝人間口耳相傳而吸引王大陸等9人，部分非藝人役男則是自行上網搜尋而與陳男搭上線。2024年5月下旬，陳男因他案遭通緝，不便繼續在外拋頭露面，改吸收自己司機張忠負責帶上門的役男看診。

陳男安排役男前往醫院門診前，會告知就診程序，同時親自指導役男以熬夜、丹田發力加憋氣的呼吸方式，提升血壓機量測數值，藉此取得醫院開立的中度或重度高血壓診斷證明，再向役男戶籍地區公所，辦理變更體位申請複驗。

當役男前往醫院複檢時，再視情況由陳男或李男作為槍手，代替役男量測自費附掛的廿四小時血壓機，取得重度高血壓的複檢結果，再由醫院發函通知縣市政府徵兵檢查會，將涉案役男的兵籍資料體位自「常備役」變更為「免役」，並取得內政部役政司役男體位審查會核發的免役證明書。

藝人閃兵案持續發燒，檢警兵分多路展開搜索，男團棒棒堂成員小杰（中）21日上午被帶回永和分局偵訊。記者余承翰／攝影 余承翰
藝人閃兵案持續發燒，檢警兵分多路展開搜索，男團棒棒堂成員小杰（中）21日上午被帶回永和分局偵訊。記者余承翰／攝影 余承翰

男團Energy成員書偉(中)21日上午被帶回永和分局偵訊。記者余承翰／攝影
男團Energy成員書偉(中)21日上午被帶回永和分局偵訊。記者余承翰／攝影

兵役 閃兵案

