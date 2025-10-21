修杰楷花錢閃兵服替代役 僅當5個月就退伍原因曝光

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
修杰楷被帶回警局。記者黃子騰／翻攝
檢警偵辦閃兵集團案，今天凌晨指揮新北市刑大、永和警方兵分多路展開拘提，將修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰帶回偵訊。其中修杰楷曾於新北市政府服替代役5個月，後來因賈靜雯懷孕提前退役。新北市民政局對此也回應了。

新北市民政局表示，經查修男於2016年5月12日入伍，11月29日退役。其中該男於2016年6月到新北市政府民政局服家庭因素服替代役，後因該役男符合「替代役役男提前退役辦法」第2條規定，「役男育有未滿12歲之子女1名且配偶懷孕6個月以上」，申請提前退役，而報經內政部核准退伍。

關於藝人修杰楷遭受拘提，經初步瞭解與當時家庭因素及申請提前退役無關聯，後續相關細節則交由司法檢調系統進行偵辦、釐清。

賈靜雯（右）出現在修杰楷新頻道慶祝結婚10年創百萬點閱。圖／修Time提供
兵役 閃兵案 修杰楷

