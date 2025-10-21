藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 書偉被逮自承：早知有這一天

檢警偵辦閃兵集團案今天發動第3波搜索，新北市刑大、永和警方今晨兵分多路展開拘提，將修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰帶回偵訊，另外Energy坤達因出國致警撲空。據了解，書偉見警上門時平靜吐露：「早知有這一天，但我會怕。」

據了解，新北市刑大及永和警方前往4名藝人住處時4人均在家，其中陳柏霖因之前曾被爆出名字出現在閃兵集團主嫌陳志明手機錄音檔內，陳柏霖今天清晨見到警方上門雖然有些驚訝，但也表示已做好心理準備，見到警方上門反而心情平靜不少。