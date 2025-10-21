藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 書偉被逮自承：早知有這一天
檢警偵辦閃兵集團案今天發動第3波搜索，新北市刑大、永和警方今晨兵分多路展開拘提，將修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰帶回偵訊，另外Energy坤達因出國致警撲空。據了解，書偉見警上門時平靜吐露：「早知有這一天，但我會怕。」
據了解，新北市刑大及永和警方前往4名藝人住處時4人均在家，其中陳柏霖因之前曾被爆出名字出現在閃兵集團主嫌陳志明手機錄音檔內，陳柏霖今天清晨見到警方上門雖然有些驚訝，但也表示已做好心理準備，見到警方上門反而心情平靜不少。
另外Energy書偉在警方上門時，和妻子張京穎還在睡覺，在警方說明拘提案由時，書偉坦承：「早知有這一天。」警方詢問他之前為何不主動面對，書偉表示：「我會怕」，所以一直等警方找上門。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言