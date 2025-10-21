快訊

修杰楷上銬被抓走！咘咘、波妞親眼目睹嚇壞 賈靜雯回應了

央視推這部電視劇是攻台前奏？學者：不排除這種可能

Google Pixel手機鐵粉看過來！官方邀15位「超級粉絲」有望搶先用Pixel 11

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 書偉被逮自承：早知有這一天

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
警方將書偉帶回警局。記者黃子騰／攝影
警方將書偉帶回警局。記者黃子騰／攝影

檢警偵辦閃兵集團案今天發動第3波搜索，新北市刑大、永和警方今晨兵分多路展開拘提，將修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰帶回偵訊，另外Energy坤達因出國致警撲空。據了解，書偉見警上門時平靜吐露：「早知有這一天，但我會怕。」

據了解，新北市刑大及永和警方前往4名藝人住處時4人均在家，其中陳柏霖因之前曾被爆出名字出現在閃兵集團主嫌陳志明手機錄音檔內，陳柏霖今天清晨見到警方上門雖然有些驚訝，但也表示已做好心理準備，見到警方上門反而心情平靜不少。

另外Energy書偉在警方上門時，和妻子張京穎還在睡覺，在警方說明拘提案由時，書偉坦承：「早知有這一天。」警方詢問他之前為何不主動面對，書偉表示：「我會怕」，所以一直等警方找上門。

警方將小杰帶回警局。記者黃子騰／攝影
警方將小杰帶回警局。記者黃子騰／攝影

兵役 閃兵案 書偉 陳柏霖

延伸閱讀

閃兵案再拘提修杰楷、陳柏霖 內政部：妨害兵役最高5年徒刑

修杰楷上銬被抓走！咘咘、波妞親眼目睹嚇壞　賈靜雯回應了

Energy 5人免役曾惹議　書偉昔地中海貧血免役「早知有這一天」

威廉閃兵得金鐘獎引爭議！陳柏霖、修杰楷今遭拘提 李遠鬆口會再研議藝人資格問題

相關新聞

修杰楷花錢閃兵服替代役 僅當5個月就退伍原因曝光

檢警偵辦閃兵集團案，今天凌晨指揮新北市刑大、永和警方兵分多路展開拘提，將修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰帶回...

閃兵案修杰楷、陳柏霖被拘提 最後一位Energy坤達但未到案

藝人王大陸今年2月閃兵案發燒，檢方指揮永和分局、刑大再展開第三波搜索，今天有知名藝人陳柏霖、修杰楷、Energy書偉（張...

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 書偉被逮自承：早知有這一天

檢警偵辦閃兵集團案今天發動第3波搜索，新北市刑大、永和警方今晨兵分多路展開拘提，將修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒...

藝人涉閃兵案第3波名單曝光 修杰楷等4人帶回、坤達今晨出國

檢警偵辦閃兵集團，繼今年2月、5月偵辦王大陸、陳零九、威廉、陳大天等人後，今天清晨再展開第3波拘提，目前已將修杰楷、陳柏...

閃兵案再拘提修杰楷、陳柏霖 內政部：妨害兵役最高5年徒刑

檢警偵辦閃兵集團，今年2月、5月偵辦王大陸、陳零九、威廉、陳大天等人後，今晨再展開第3波拘提，已將修杰楷、陳柏霖、Ene...

閃兵藝人得金鐘惹議 郭昱晴：不能混為一談

第60屆金鐘獎「實境節目主持人獎」由棒棒堂的6名成員獲得，不過成員們卻陷入逃兵爭議。民進黨立委郭昱晴今天表示，身為公眾人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。