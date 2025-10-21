閃兵案再拘提修杰楷、陳柏霖 內政部：妨害兵役最高5年徒刑

檢警偵辦閃兵集團，今年2月、5月偵辦王大陸、陳零九、威廉、陳大天等人後，今晨再展開第3波拘提，已將修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉等3人帶回偵訊。內政部表示，部分涉案役男與清查個案具有高度共通性共92案，兵役制度公平正義不容侵犯，違規者可處5年以下有期徒刑。

內政部表示，全案起源於今年清查役男疑似以重度高血壓逃避兵役案，經比對與新北地檢署6月16日偵結假造高血壓逃兵集團起訴案件發現，部分涉案役男與清查個案具有高度共通性共92案，於9月中旬啟動行政調查，並函送所轄16個地檢署偵辦，及副知縣市政府。

內政部說明，10月1日再次邀請縣市政府開「役男意圖避免徵兵處理之行政調查作業」說明會；並於10月21日依據新北地檢起訴書，函請縣市政府依行政程序法第117條、第119條規定，請原處分機關權撤銷行政處分，戶籍地政府儘速徵集。

內政部聲明，兵役制度公平正義不容侵犯，任何役男、民眾或醫療人員，倘涉及偽造文書、教唆規避兵役、協助不實診斷等行為，將依「妨害兵役治罪條例」第3條及第13條規定，意圖避免徵兵處理及意圖妨害兵役情形者，可處5年以下有期徒刑，及相關法令嚴辦，絕不寬貸，切莫以身試法。