快訊

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 Energy書偉被逮自承：早知有這一天

修杰楷上銬被抓走！咘咘、波妞親眼目睹嚇壞 賈靜雯回應了

央視推這部電視劇是攻台前奏？學者：不排除這種可能

聽新聞
0:00 / 0:00

藝人涉閃兵案第3波名單曝光 修杰楷等4人帶回、坤達今晨出國

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
警方將小杰帶回警局。記者黃子騰／攝影
警方將小杰帶回警局。記者黃子騰／攝影

檢警偵辦閃兵集團，繼今年2月、5月偵辦王大陸、陳零九、威廉、陳大天等人後，今天清晨再展開第3波拘提，目前已將修杰楷陳柏霖、Energy張書偉等3人帶回永和分局偵訊中，另外棒棒堂小杰（廖允杰）也已拘提到案，正要帶回警局偵訊。

據了解，以陳志銘為首的閃兵集團，涉嫌收費假造體檢報告協助閃避兵役。檢警獲報後展開偵辦，今年2月、5月展開2波拘提，將藝人王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、阿虎、李銓、黃博石等藝人拘提到案，新北地檢署複訊後諭令全部交保。

永和分局今天清晨兵分多路，前往台北市、新北市、桃園市及台中市，拘提以暖男形象著稱、有「大仁哥」之稱的陳柏霖，以及曾於2016年服替代役的修杰楷，另外Energy張書偉、「棒棒堂」小杰（廖允杰）也都被拘提帶回永和分局，新北地檢署檢察官也來到永和分局直接進行偵訊，釐清價格及閃兵方式。

另外警方前往Energy坤達家中拘提時撲空，其妻柯佳嬿表示坤達今晨前往加拿大溫哥華工作，預計10天後才會回來，警方將發布境管，待坤達回國時立即進行拘提。

警方將書偉帶回警局。記者黃子騰／攝影
警方將書偉帶回警局。記者黃子騰／攝影

兵役 閃兵案 張書偉 坤達 陳柏霖 修杰楷

延伸閱讀

「大仁哥」陳柏霖疑涉入閃兵案 他沒當兵原因曝：重度高血壓

閃兵案修杰楷、陳柏霖被拘提 最後一位Energy坤達但未到案

棒棒堂阿緯保證成員免役「絕對合情合理」 拿金鐘3天後小杰遭拘提

Energy 5人免役曾惹議　書偉昔「地中海貧血」免役遭拘提掀閃兵疑雲

相關新聞

修杰楷花錢閃兵服替代役 僅當5個月就退伍原因曝光

檢警偵辦閃兵集團案，今天凌晨指揮新北市刑大、永和警方兵分多路展開拘提，將修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰帶回...

閃兵案修杰楷、陳柏霖被拘提 最後一位Energy坤達但未到案

藝人王大陸今年2月閃兵案發燒，檢方指揮永和分局、刑大再展開第三波搜索，今天有知名藝人陳柏霖、修杰楷、Energy書偉（張...

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 書偉被逮自承：早知有這一天

檢警偵辦閃兵集團案今天發動第3波搜索，新北市刑大、永和警方今晨兵分多路展開拘提，將修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒...

藝人涉閃兵案第3波名單曝光 修杰楷等4人帶回、坤達今晨出國

檢警偵辦閃兵集團，繼今年2月、5月偵辦王大陸、陳零九、威廉、陳大天等人後，今天清晨再展開第3波拘提，目前已將修杰楷、陳柏...

閃兵案再拘提修杰楷、陳柏霖 內政部：妨害兵役最高5年徒刑

檢警偵辦閃兵集團，今年2月、5月偵辦王大陸、陳零九、威廉、陳大天等人後，今晨再展開第3波拘提，已將修杰楷、陳柏霖、Ene...

閃兵藝人得金鐘惹議 郭昱晴：不能混為一談

第60屆金鐘獎「實境節目主持人獎」由棒棒堂的6名成員獲得，不過成員們卻陷入逃兵爭議。民進黨立委郭昱晴今天表示，身為公眾人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。