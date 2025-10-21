藝人涉閃兵案第3波名單曝光 修杰楷等4人帶回、坤達今晨出國

檢警偵辦閃兵集團，繼今年2月、5月偵辦王大陸、陳零九、威廉、陳大天等人後，今天清晨再展開第3波拘提，目前已將修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉等3人帶回永和分局偵訊中，另外棒棒堂小杰（廖允杰）也已拘提到案，正要帶回警局偵訊。

據了解，以陳志銘為首的閃兵集團，涉嫌收費假造體檢報告協助閃避兵役。檢警獲報後展開偵辦，今年2月、5月展開2波拘提，將藝人王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、阿虎、李銓、黃博石等藝人拘提到案，新北地檢署複訊後諭令全部交保。

永和分局今天清晨兵分多路，前往台北市、新北市、桃園市及台中市，拘提以暖男形象著稱、有「大仁哥」之稱的陳柏霖，以及曾於2016年服替代役的修杰楷，另外Energy張書偉、「棒棒堂」小杰（廖允杰）也都被拘提帶回永和分局，新北地檢署檢察官也來到永和分局直接進行偵訊，釐清價格及閃兵方式。