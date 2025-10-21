「大仁哥」陳柏霖疑涉入閃兵案 他沒當兵原因曝：重度高血壓

藝人王大陸「閃兵案」持續延燒，檢、警凌晨展開第三波搜索行動，其中知名藝人修杰楷、「大仁哥」陳柏霖和Energy的張書偉均涉嫌，遭拘提到案說明。其中只有陳柏霖「體判」時在台北市，免役判過關原因是重度高血壓，且有經過複檢。

藝人王大陸「閃兵案」檢警5月展開第二波搜索，包括王大陸、陳零九、「棒棒堂」威廉、陳大天、大根、「棒棒堂」李銓等人均遭檢方拘提到案。

今天上午永和分局警方前往陳柏霖在信義住家、修杰楷中山住家以及張書偉住家，將3人帶回偵訊。北市兵役局指出，這3人當中，只有陳柏霖體位判定是在台北市，當時陳因重度高血壓複檢，甚至安排住院，後來相關數據都符合免役。