威廉閃兵得金鐘獎引爭議！陳柏霖、修杰楷今遭拘提 李遠鬆口會再研議藝人資格問題

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
文化部長李遠。圖／聯合報系資料照片

有藝人涉及「閃兵」，所屬團體參與主持的節目卻獲金鐘獎，引發爭議。文化部長李遠表示，「金鐘60」每位評審都是精挑細選，這會尊重評審團最終決議，司法問題上也會尊重司法判決；至於未來是否在評選獎項時針對藝人資格再嚴格些？李遠回應，這還會再研議一下。

第60屆電視金鐘獎「節目類」頒獎典禮17日在台北流行音樂中心圓滿落幕，其中「實境節目主持人獎」由棒棒堂男孩和朵拉以「來吧！哪裡怕」力退群敵，但棒棒堂中的威廉5月涉入閃兵案，原節目和演唱會計畫因此全部喊卡，外界質疑，沒想到這樣能獲獎。

藝人「閃兵案」今天持續燒，除前陣子王大陸、陳大天、陳零九等人遭查辦後，近日棒棒堂男孩引發爭議外，今天凌晨檢警兵分多路在多縣市展開搜索，其中知名藝人「大仁哥」陳柏霖，以及曾服替代役的修杰楷，近期復出的男團Energy都遭到警方拘提。

李遠於今天立法院院會前接受媒體聯訪時表示，「金鐘60」很圓滿的落幕了，有關評審團，文化部是一個一個非常精挑細選各種專業的評審，所以他尊重評審團最後做出的決議；另外一件事情是屬於司法問題，當然也是尊重司法最後的判決。

外界關注，下次在評選獎項時，是否針對藝人資格性再嚴格一點？李遠表示，這還會再研議一下，因為金鐘的歷史滿悠久，可以追溯過去有沒有如此限制；但還是必須講，這一次的評審打開來看，真的是滿精挑細選、滿強的，做了結果之後，文化部作為主辦單位就完全尊重。

兵役 閃兵案

