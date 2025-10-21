影／王大陸閃兵案發燒 Energy書偉、棒棒堂小杰也被拘提

藝人王大陸今年2月間爆出重金閃兵案，案情持續發燒，檢警今天凌晨拂曉第三波出擊，繼藝人修杰楷、陳柏霖後，再陸續拘提Energy張書偉、「棒棒堂」小杰（廖允杰），目前兩人均拘提到案，將待抵達永和分局、筆錄結束後，隨案移送至新北地檢署。

從2月發展迄今的閃兵案，已有多名藝人涉案，包括王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、「棒棒堂」李銓等人均遭檢方拘提到案，今天展開第三波搜索行動，稍早被拘提的有修杰楷、陳柏霖。

新北市刑大、永和分局21日清晨兵分多路，前往台北市、新北市、桃園市及台中市逮人，名單中驚見以暖男形象有「大仁哥」陳柏霖，以及曾在2016年擔服替代役，並獲選「替代役反毒代言人」的修杰楷，都遭到檢警拘提。

據悉檢警關切的是閃兵案中多名藝人是如何接觸到協助閃兵案的陳姓主嫌，以及閃兵方式、價格等等內容詢問。