藝人閃兵再一波！陳柏霖、修杰楷等遭拘提 顧立雄：檢討體檢標準 努力避免發生
藝人閃兵案持續發燒，檢警今天凌晨再展開搜索，傳出包括藝人陳柏霖、修杰楷、男團Energy都遭到警方拘提，陸續帶回永和分局偵訊。
內政部長劉世芳表示，尊重司法單位的調查，內政部配合辦理。
外界也質疑，閃兵的藝人卻經常在「三金」得獎，是否覺得誇張？劉回應這不是她能回答的問題，藝人在表演事業上的部分，不是她的主管，現在地檢署開始偵辦，司法單位在偵查過程中，內政部就是配合辦理。
由於先前閃兵集團部分體檢是在三總進行，是否也令外界再質疑三總的體檢過程？國防部長顧立雄表示，這部分還要再作了解。他強調，國防部先前已經和三總做過研討，會就體位認定標準等等，避免閃兵情況發生，詳情他會再作了解。
面對媒體追問兵役體檢是否會更加嚴格？顧立雄強調，會加速跟三總進行研討，會努力策進，避免相關的情事再發生。
