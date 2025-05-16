「閃兵只罰錢」非真相！內政部駁：逃兵最重判7年徒刑

針對媒體報導「36人 閃兵僅罰錢緩刑」，內政部對此澄清，該報導標題與內容恐引發大眾誤解，提供假證明等此類逃避兵役行為已屬刑事犯罪，依法最重可判7年有期徒刑，如有違法，政府將依法究辦，呼籲民眾勿以身試法。

內政部指出，此次役男造假證明逃避兵役，已涉及多項刑事罪責，依妨害兵役治罪條例第4條，意圖逃避現役徵集，處5年以下有期徒刑；又刑法第216條，行使偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定，最高可處7年以下有期徒刑；另刑法第80條規定追訴權可達20年，倘有醫師或醫院配合開立不實診斷書，除須負刑事責任外，亦可依醫療相關法規懲處。

內政部強調，兵役制度為維繫國家安全與實現公平正義之根基，政府對任何試圖逃避兵役的不法行為，均將依法究辦，涉及人員無論是役男、民眾或醫療人員，依法最重可判7年徒刑，並留下前科紀錄。

內政部呼籲，國人務必守法行義，勿心存僥倖，以身試法；確保兵役制度的公正性，是全民的責任與義務。