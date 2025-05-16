閃兵案最高保釋金 威廉大陣仗請3律師 50萬交保

新北地檢署追查藝人王大陸幕後「閃兵集團」，前天傳喚涉嫌佯裝高血壓逃避兵役的九名藝人及一名民眾，均令交保，威廉以全案最高保釋金五十萬元交保。律師分析，涉案藝人涉犯妨害兵役治罪條例、偽造文書罪，若服用偽藥、禁藥而影響檢驗結果，恐另涉藥事法。

卅九歲威廉（本名廖亦崟）在閃兵藝人被告中年紀最長，大陣仗請三名律師陪同應訊，昨凌晨辦保後難掩疲態，僅說「謝謝大家，辛苦了」，在律師陪同下離去。藝人大根（本名黃亮鈞）以廿萬元交保，表示願為不成熟的荒唐行為抱歉，他真的非常愚蠢，做了違法行為，會如實配合調查，負起該負的法律責任和該履行的兵役義務。

律師陳彥价指出，持假病歷閃兵，違反妨害兵役條例第三條第四款，役齡男子意圖避免徵兵處理，以其他方法變更體位，處五年以下徒刑；另集團性協助偽造、檢驗，有刑法第二一四條偽造文書刑責，處三年以下徒刑；若透過不明藥物影響體位，經檢驗出免役結果，可能涉藥事法，負責檢驗的醫師事前是否知悉服藥，要由檢方調查後認定是否構成偽造文書共犯。

他說，妨害兵役條例本刑不重，不少人在檢察官偵查階段認罪，檢方通常給予緩起訴、命附帶條件，或由法院判處緩刑。他分析，檢方搜索多名藝人，很可能已掌握集團核心的手機對話紀錄，才能從中撈出特定對象，清完這批「役男」後，下一步可能劍指開出不實病歷的醫療院所。

常見留學生逃兵案，法院曾罕見命繳一百萬元給公庫，代價不輕。南投縣李姓男子赴美國讀大學，年滿卅六歲除役才返台，南投地方法院依妨害兵役條例判五月徒刑，得易科罰金，緩刑二年，應向公庫支付十五萬元，檢方上訴批「無異是鼓勵繳錢就能緩刑」，二審考量李在美擔任軟體經理年收七五○萬元，維持緩刑，但改命繳一百萬元。