藝人被揭集體逃兵 張雅屏：按綠邏輯不是組織犯罪嗎

多名台灣藝人出現「閃兵疑雲」，國民黨前副秘書長張雅屏質疑，誰讓藝人明目張膽的逃兵？看報導得知都是特定醫院開的證明，依照民進黨檢調偵辦國民黨反罷偽造文書的邏輯，怎都沒人被羈押？

張雅屏說，多年前，上大學前男生還需先上成功嶺時，他原本近視與散光度數就偏高，體檢時才知道自己不能服兵役，但因個人仍希望能完成軍事訓練主動要求下，才能留在烏日完成6週的成功嶺大專結訓。

張雅屏表示，在台大唸書時，大學和研究所畢業前，宿舍間都曾聽聞各種逃避兵役的方法，有人嘗試心律不整，最離譜的是把自己的食指弄骨折的方式，結果如何不知道，真不理解這些人為何想盡辦法透過體檢驗退。

張雅屏提到，昨日下午經過住處附近的永和竹林路看到很多媒體，一時之間不知道發生了什麼？看了報導，才知道是一群他沒聽過的藝人，集體造假逃兵。

張雅屏強調，逃兵絕對不對，因憲法明定我國成年男子服兵役是應盡的義務，但對照當前執政黨挑釁引戰的行為，難道這些逃兵的藝人，是因為不願為此而戰做出的違法行為？這算是公民不服運動嗎？

張雅屏也說，奇怪的是，看報導得知都是特定醫院開的證明，集體妨礙兵役這麼大的事，違反兵役法又是編造醫院證明文件算偽造文書，依照民進黨檢調偵辦國民黨反罷偽造文書的邏輯，怎麼都沒人被羈押？集體為之是否算有組織的犯罪？難道這些逃兵的藝人，有綠色黨證？