藝人「閃兵集團」可能下場曝 有逃兵得繳100萬給給公庫

新北地檢署偵辦藝人集體持假病歷閃兵案，先前除王大陸昨再拘提威廉、陳大天及陳零九等人，律師分析，其涉犯偽造文書、妨害兵役條例，若有服用偽藥、禁藥而影響檢驗結果，恐另有藥事法之虞；另實務上常見留學生逃兵案，法院也曾罕見命繳100萬元給公庫，可見下場不輕。

律師陳彥价指出，多名藝人涉持假病歷閃兵案，除本身可能面臨妨害兵役第3條第4款役齡男子意圖避免徵兵處理，以其他方法變更體位者，可處5年以下徒刑，另集團性協助偽造、檢驗者，也有刑法第214條偽造文書刑責，可處3年以下有期徒刑。

陳彥价說，有媒體報導多名藝人疑透過集團提供的不明藥物而影響體位，因而檢驗出免役結果，若該部分屬實，可能另涉有藥事法範疇，若在此前提下，負責檢驗的醫師事前清楚藝人服藥，或根本不知悉，將由檢方判定是否構成偽造文書共犯。

他分析，新北地檢前後兩波搜索多名藝人，很可能已經掌握集團核心的手機對話紀錄，才能從中撈出特定對象，清完這批「役男」後，下一步可能就會劍指開出不實病歷的醫療院所。

陳彥价也說，單純就妨害兵役條例而言，因本刑不重，實務上不少在檢察官偵查階段認罪，通常會給予緩起訴、命附帶條件，或由法院判處緩刑。

類似逃兵案例也包括，南投李姓男子家境優渥赴美讀大學，刻意至年滿36歲除役才返台，法院一審依妨害兵役罪予以緩刑、命他向公庫支付15萬元，檢方不服上訴，重話批「無異是鼓勵繳錢就能緩刑」；二審考量，李在美國擔任軟體經理年收750萬元，維持緩刑但改命他繳100萬元給公庫。

檢警調查，李男1985年生，2004年時已滿18歲有接受徵兵義務，他2008年出境就學，直到2018年底已超過兵役法規定役男出境最高就學年齡限制卻不返國，直至36歲除役後才回台投案，南投地院一審依妨害兵役條例判他5月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，應向公庫支付15萬元。

檢方不服上訴，主張我國始終受有外在武力威脅，役男徵兵是建構國防軟實力重要環節，李因一己之私，憑藉家庭較佳經濟能力長時間供其出國唸書、深造，相較同年役男均於盛年時花費1年完成國民義務，又於剛除役37歲時馬上返台，是利用制度逃避役期，玩弄國家法令，背棄國民義務。

檢方也說，李自稱「他有美國國籍，要處理本案這次才用台籍入境」，顯是深思熟慮所為，且李自稱年收入美金25萬元，相當台幣750萬元，一審僅命他繳15萬元罰金，有天壤之別，一審量刑過輕恐引起群起效尤。

台中高分院二審認為，李在美國年收入高達750萬元，為讓他記起教訓，勿一味逃避責任，應對社會公眾有付出，撤銷原判決緩刑所附條件，命他應向公庫支付100萬元。