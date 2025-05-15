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8成靠「血壓」！10藝人閃兵價碼、交保金額一次看 役政司揭可能罪責

藝人「閃兵集團」可能下場曝 有逃兵得繳100萬給公庫

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8成靠「血壓」！10藝人閃兵價碼、交保金額一次看 役政司揭可能罪責

聯合新聞網／ 綜合報導

閃兵藝人造假病歷、價碼一覽。 聯合報製表
閃兵藝人造假病歷、價碼一覽。 聯合報製表
多名藝人涉嫌假造病歷躲避兵役被逮，繼王大陸後，檢警發動第二波搜索，約談對象包括9名藝人及1名民眾，10人全是已落網「閃兵集團」首腦陳志明的客戶。這波演藝圈9名涉案者，包括陳零九、陳大天、威廉、大根、阿虎、李銓、小熊Teddy、陳信維和黃博石。

10藝人交保金額 威廉50萬最高

第二波「閃兵」被逮10人經過約談後已全數交保，以下整理包括第一波王大陸在內的10名藝人，其交保金額與造假病歷價碼：

（涉案人：交保金／閃兵價碼）

威廉：50萬／50萬

陳零九：30萬／40萬

小熊Teddy：28萬／15萬

阿虎：28萬／20萬

陳大天：25萬／30萬

陳信維：20萬／10萬

大根：20萬／未知

李銓：15萬／25萬

黃博石：15萬／10萬

王大陸：15萬／360萬

閃兵不成 4藝人除役仍難逃刑責

內政部表示，任何役男、民眾或醫療人員，倘涉及偽造文書、教唆規避兵役、協助不實診斷等行為，將依妨害兵役治罪條例及相關法令嚴辦。

役政司長沈哲芳表示，去年底已掌握120名役男有逃兵疑義而移送檢警偵辦，會持續清查追溯5年內較有可能個案。至於已超過36歲兵役年限者，不會召回當兵，但涉及不法部分會移送法辦，另已建議國防部修改體位區分標準，盼規範更嚴謹。

這波涉案藝人中，除了威廉（39歲）、陳零九（38歲）、阿虎（37歲）、陳大天（37歲）已逾36歲除役，其他5人仍須服役。2月被逮的王大陸，則已於3月入伍，還被發現14日的替代役頒獎典禮活動上，坐在台下觀賞去年入伍的許光漢表演，引發討論。

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