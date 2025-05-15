藝人閃兵...被問椎間盤突出當補充役 蔣萬安1句話曝無奈
藝人王大陸閃兵案持續延燒，現又傳出藝人陳零九、陳大天、李銓、威廉、大根等也有閃兵問題。北市長蔣萬安今赴議會報告，議員洪婉臻問蔣，過去也被質疑椎間盤突出僅當12天補充役？蔣說，一切依法依規定，並無奈說，「每次選舉都被公開檢驗，也被談論過很多次」。
蔣萬安今天赴議會專案報告，民進黨議員洪婉臻質詢藝人閃兵議題，洪婉臻說，過去曾有藝人謝和弦也質疑蔣萬安椎間盤突出不用當兵，只做補充役，但打籃球健身卻很厲害？現在又發生藝人閃兵事件，問蔣萬安看法，蔣今說，一切依法依規定，每次選舉都被公開檢驗過，也談論很多次。
蔣萬安說，今天大家關注的事情，可以就整體狀況討論，但不應該就個案評論，他強調，「我的態度一樣，一切依法依規定辦理，兵役局整體狀況會處理，但不會就個案評論。」
洪婉臻也調閱過去6年北市服兵役相關資料，其中有8人因假冒愛滋病被移送法辦，洪調閱資料也發現，台北市每年大概有3千多例複檢申請，平均一年有605例複檢案，達到免疫的每年則有375例，判定比例高達62%，要求市府應該針對兵役複檢等，有一套SOP，避免有漏洞，蔣萬安允可以研議。
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