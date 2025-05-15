閃兵風暴成源頭 王大陸服役狀況曝

新北市警方偵辦藝人王大陸找「閃兵集團」案，意外發現許多藝人也找上該集團涉嫌躲避兵役，包含陳零九、威廉等人在內。而被抓包源頭王大陸近日則已依規定服兵役，目前在北市社會局服役，新聞爆發後，心情未有特別起伏，相當平靜。

據了解，王大陸前兩天前去參加替代役受訓，今天回到市府，出勤紀錄也一切正常，先前因檢調調查，也都有依規定請假。社會局表示，王男目前工作狀況良好，針對近日新聞事件其心情看起來平靜，沒有特別起伏，表現正常。

社會局表示，相關作業一切按照中央規定，並與其他替代役男共同處理以上服務內容，目前表現正常，業務科主管也稱讚王配合度高，跟身邊役男也相處良好，中午還會一起用餐。

蔣萬安今赴專案報告，多位議員也問到近日「閃兵」相關議題，議員何孟樺詢問，閃兵案是否有藝人涉及北市，或要像王大陸一樣需回來當兵，希望不能作假、特權。蔣回應，「會和兵役局了解狀況，一切依法辦理。」