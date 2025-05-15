聽新聞
0:00 / 0:00
閃兵風暴成源頭 王大陸服役狀況曝
新北市警方偵辦藝人王大陸找「閃兵集團」案，意外發現許多藝人也找上該集團涉嫌躲避兵役，包含陳零九、威廉等人在內。而被抓包源頭王大陸近日則已依規定服兵役，目前在北市社會局服役，新聞爆發後，心情未有特別起伏，相當平靜。
據了解，王大陸前兩天前去參加替代役受訓，今天回到市府，出勤紀錄也一切正常，先前因檢調調查，也都有依規定請假。社會局表示，王男目前工作狀況良好，針對近日新聞事件其心情看起來平靜，沒有特別起伏，表現正常。
社會局表示，相關作業一切按照中央規定，並與其他替代役男共同處理以上服務內容，目前表現正常，業務科主管也稱讚王配合度高，跟身邊役男也相處良好，中午還會一起用餐。
蔣萬安今赴專案報告，多位議員也問到近日「閃兵」相關議題，議員何孟樺詢問，閃兵案是否有藝人涉及北市，或要像王大陸一樣需回來當兵，希望不能作假、特權。蔣回應，「會和兵役局了解狀況，一切依法辦理。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言