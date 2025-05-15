快訊

柯文哲京華城容積率弊案 林欽榮作證：多給1平方公尺都是圖利

NBA／灰狼4：1淘汰勇士！愛德華季後賽千分里程碑並肩詹皇

男星紛靠「裝病耍詐」閃兵 政府還奢談全社會防衛韌性？

聽新聞
0:00 / 0:00

閃兵風暴成源頭 王大陸服役狀況曝

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
新北市警方偵辦藝人王大陸找「閃兵集團」案，意外發現許多藝人也找上該集團涉嫌躲避兵役，而被抓包源頭王大陸近日則已依規定服兵役，目前在北市社會局服役，新聞爆發後，心情未有特別起伏，相當平靜。本報資料照。
新北市警方偵辦藝人王大陸找「閃兵集團」案，意外發現許多藝人也找上該集團涉嫌躲避兵役，而被抓包源頭王大陸近日則已依規定服兵役，目前在北市社會局服役，新聞爆發後，心情未有特別起伏，相當平靜。本報資料照。

新北市警方偵辦藝人王大陸找「閃兵集團」案，意外發現許多藝人也找上該集團涉嫌躲避兵役，包含陳零九、威廉等人在內。而被抓包源頭王大陸近日則已依規定服兵役，目前在北市社會局服役，新聞爆發後，心情未有特別起伏，相當平靜。

據了解，王大陸前兩天前去參加替代役受訓，今天回到市府，出勤紀錄也一切正常，先前因檢調調查，也都有依規定請假。社會局表示，王男目前工作狀況良好，針對近日新聞事件其心情看起來平靜，沒有特別起伏，表現正常。

社會局表示，相關作業一切按照中央規定，並與其他替代役男共同處理以上服務內容，目前表現正常，業務科主管也稱讚王配合度高，跟身邊役男也相處良好，中午還會一起用餐。

 蔣萬安今赴專案報告，多位議員也問到近日「閃兵」相關議題，議員何孟樺詢問，閃兵案是否有藝人涉及北市，或要像王大陸一樣需回來當兵，希望不能作假、特權。蔣回應，「會和兵役局了解狀況，一切依法辦理。」

兵役 王大陸

延伸閱讀

4閃兵藝人逾36歲已除役！媒體人嘆「代價太划算」：用錢換自由

陳零九涉閃兵！網狂問婁峻碩為何沒當兵？他親上火線回應

Paul心臟少一片瓣膜仍當2年兵 昔站安官挺兄弟被關禁閉

藝人閃兵風波延燒！　哈孝遠認沒當兵 鬆口曝「關鍵原因」

相關新聞

藝人「閃兵集團」可能下場曝 有逃兵得繳100萬給給公庫

新北地檢署偵辦藝人集體持假病歷閃兵案，先前除王大陸昨再拘提威廉、陳大天及陳零九等人，律師分析，其涉犯偽造文書、妨害兵役條...

4閃兵藝人逾36歲已除役！媒體人嘆「代價太划算」：用錢換自由

新聞工作者樊啓明針對此事在臉書發表看法，認為這些男藝人利用「閃兵」的方式，以金錢換取自由甚至戰時的人身安全，會不會太划算？

藝人閃兵...被問椎間盤突出當補充役 蔣萬安1句話曝無奈

藝人王大陸閃兵案持續延燒，現又傳出藝人陳零九、陳大天、李銓、威廉、大根等也有閃兵問題。北市長蔣萬安今赴議會報告，議員洪婉...

閃兵風暴成源頭 王大陸服役狀況曝

新北市警方偵辦藝人王大陸找「閃兵集團」案，意外發現許多藝人也找上該集團涉嫌躲避兵役，包含陳零九、威廉等人在內。而被抓包源...

威廉大陣仗請3律師 創閃兵案最高交保金50萬元

檢警擴大偵辦藝人王大陸背後閃兵集團，昨發動第二波搜索，傳喚涉嫌佯裝高血壓逃避兵役的9名藝人及1名民眾共10人。稍早昨天上...

藝人閃兵之亂拿「假病歷」 律師分析1罪涉嫌機率不低

藝人王大陸之後，新北地檢署擴大偵辦閃兵集團，昨再拘提9名藝人，各以15萬至50萬元不等交保。律師王至德在「法老王 - 王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。