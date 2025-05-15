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4閃兵藝人逾36歲已除役！媒體人嘆「代價太划算」：用錢換自由

聯合新聞網／ 綜合報導
涉嫌閃兵的藝人威廉移送新北地檢署複訊後以50萬元交保，創下全案至今最高保釋金紀錄。 記者蔣永佑／攝影
涉嫌閃兵的藝人威廉移送新北地檢署複訊後以50萬元交保，創下全案至今最高保釋金紀錄。 記者蔣永佑／攝影

演藝圈「閃兵」連環爆，繼王大陸以假病歷逃兵被逮後，又出現包括威廉、陳零九、陳大天、阿虎等藝人涉案。新聞工作者樊啓明針對此事在臉書發表看法，認為這些男藝人利用「閃兵」的方式，以金錢換取自由、甚至戰時的人身安全，會不會太划算？

樊啓明昨(14)日在臉書點出近日「閃兵」男藝人的年齡，包括阿虎39歲、威廉39歲、陳零九38歲、陳大天37歲，這些人都已經超過36歲的除役年紀。

根據我國《兵役法》規定，役男屆滿36歲的那年12月31日就會除役，即使是閃兵，但只要在36歲以上，因為超過法定服役年齡，依法可不用入伍當兵。

意即，這四位藝人雖違反「兵役法」，但他們已無須回役，且在後續教召全免的情況下，甚至戰時徵兵也不用上戰場。

違法的部分，當然還必須負擔違反「兵役法」及「偽造文書」的相關刑責，但依照過往的慣例，絕大多數都以罰錢緩刑結案；如此一來，對賺錢相對容易的藝人來說，用錢換自由，甚至戰時的人身安全，會不會太划算了？

網友紛紛在留言區熱議，「只要罰錢就沒事了，這樣台灣看起來就不像是在備戰狀態啊？」但也有人認為「他們也賠了名聲，以藝人來說還是得不償失」。不少人不解「當兵真的有這麼可怕嗎？」，至於除役年齡，有人則說，等到真的戰時就會調高徵兵年齡了。

兵役 威廉 役男 教召

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