聽新聞
0:00 / 0:00

威廉大陣仗請3律師 創閃兵案最高交保金50萬元

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
涉嫌閃兵的藝人威廉移送新北地檢署複訊後，以50萬元交保，創下全案至今最高保釋金紀錄。記者蔣永佑／攝影
涉嫌閃兵的藝人威廉移送新北地檢署複訊後，以50萬元交保，創下全案至今最高保釋金紀錄。記者蔣永佑／攝影

檢警擴大偵辦藝人王大陸背後閃兵集團，昨發動第二波搜索，傳喚涉嫌佯裝高血壓逃避兵役的9名藝人及1名民眾共10人。稍早昨天上午還在綠島出外景的藝人威廉，大陣仗請來3名律師陪同偵訊，移送新北地檢署複訊後，以50萬元交保，創下全案包括王大陸在內現有被告最高保釋金紀錄。

威廉（本名廖亦崟）現年39歲，是閃兵藝人中最年長的，他辦保後難掩疲態，僅表示「謝謝大家，辛苦了」，便在律師陪同下離去。上午他在警方通知下，先前往台東縣警局綠島分駐所，搭機返台後由新北市刑大員警前往松山機場，直接押解回市刑大接受警詢。

先前同案交保者，還有前男團成員小熊Teddy（本名陳向熙），獲檢方以28萬元交保，隨即由親友及律師出面辦保，不發一語離開地檢署。

兵役 威廉

延伸閱讀

藝人閃兵 醫界：裝血壓異常 連續放水才可能

影／藝人大根返台為涉案道歉 下機就被帶往新北市刑大偵訊

藝人阿虎涉閃兵28萬交保 離去前致歉：耽誤大家時間

全在同間醫院複檢？藝人閃兵案延燒 新北澄清：並非都在北榮

相關新聞

9藝人涉閃兵到案 疑裝病逃避兵役

藝人王大陸涉以假醫療證明逃避兵役，檢警追查幕後「閃兵集團」發現多名藝人涉入，昨發動第二波搜索，約談涉嫌佯裝高血壓逃避兵役...

藝人閃兵 醫界：裝血壓異常 連續放水才可能

藝人王大陸涉嫌花三六○萬元找「閃兵集團」造假病歷逃兵，檢警昨擴大執行第二波查緝，拘提十名涉案人到案。據了解，他們幾乎都以...

王大陸360萬元造假病歷 圖解10藝人閃兵手法與價碼

藝人王大陸涉嫌花360萬元找「閃兵集團」造假病歷，佯稱心臟有問題逃避兵役，檢警擴大追查發現多名藝人也涉案，14日發動第二波搜索，拘提9名藝人，多數人認罪，分別獲15到30萬元不等交保。

職涯蒙塵…威廉主持3節目 陳大天2劇將公演

繼王大陸之後，第二波「閃兵」藝人擴大。卅九歲已婚的「棒棒堂」成員威廉（廖亦崟）昨赴綠島出外景，得知檢警兵分多路將涉嫌逃兵...

閃兵樣態…增減重、加近視度數 犧牲數十年健康

人王大陸涉以百萬賄賂醫師開立不實診斷證明規避兵役，引爆演藝圈逃兵風暴。「閃兵」樣態百百款，增胖、減重、視力加深或製造不等...

藝人閃兵體檢 多家公立醫院複檢 北榮：配合調查

藝人涉嫌利用造假的醫療證明規避兵役，新北市民政局長林耀長昨在議會回答議員質詢時表示，這件事涉嫌跟醫療院所勾結，除了體檢報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。