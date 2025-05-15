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威廉大陣仗請3律師 創閃兵案最高交保金50萬元
檢警擴大偵辦藝人王大陸背後閃兵集團，昨發動第二波搜索，傳喚涉嫌佯裝高血壓逃避兵役的9名藝人及1名民眾共10人。稍早昨天上午還在綠島出外景的藝人威廉，大陣仗請來3名律師陪同偵訊，移送新北地檢署複訊後，以50萬元交保，創下全案包括王大陸在內現有被告最高保釋金紀錄。
威廉（本名廖亦崟）現年39歲，是閃兵藝人中最年長的，他辦保後難掩疲態，僅表示「謝謝大家，辛苦了」，便在律師陪同下離去。上午他在警方通知下，先前往台東縣警局綠島分駐所，搭機返台後由新北市刑大員警前往松山機場，直接押解回市刑大接受警詢。
先前同案交保者，還有前男團成員小熊Teddy（本名陳向熙），獲檢方以28萬元交保，隨即由親友及律師出面辦保，不發一語離開地檢署。
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