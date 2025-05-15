閃兵樣態…增減重、加近視度數 犧牲數十年健康

藝人王大陸涉以百萬賄賂醫師開立不實診斷證明規避兵役，引爆演藝圈逃兵風暴。「閃兵」樣態百百款，增胖、減重、視力加深或製造不等視、偽裝扁平足都是常見手法；廿五歲張姓男子曾脫水減重躲過四個月役期，改服十二天「補充兵役」。

張姓男子受訪表示，當年兵役體檢前，因僅距離體重過輕標準三公斤，決定以「脫水法」躲兵役。在一周內減五公斤「逃過一劫」。他說，他在體檢前幾天大量喝水，前三天斷水排汗，「隨時注意體重，檢查完立刻補水」。

「四個月役期有什麼好躲的，以前二、三年的兵躲的人應該更多吧。」一名中年男子說，讀大學時就有同學以減重、增重方式躲避兵役，有位同學故意灌汽水增大進食量，幾乎餐餐兩個便當加飯後甜點，最後真的胖到躲過兵役；當年手法可多了。

台北市立聯合醫院整合醫學科醫師姜冠宇指出，常見增減體重逃避兵役，但過度肥胖要瘦回來並不容易，並會影響未來廿至卅年生活品質，不可不慎。另外，常見役男偽裝扁平足逃兵，但假裝扁平足很容易識破，只要做出特定涉及重心控制動作就可馬上看出有沒有扁平足，尤其有儀器檢測，不易蒙混過關。

近視跟不等視也是常被用的逃兵手段。三總眼科科主任呂大文指出，有役男「努力」把近千度的近視加深度到一千兩百度，但對身體傷害大；也有近視上千度者只針對單眼做雷射矯正手術，造成人為「不等視」，但兵役視力檢查需驗光，可輕易判斷是雷射矯正或天生造成，近年已較少使用。

「部分年輕人認為當兵浪費時間，又不想過團體生活，因此動歪腦筋規避服役。」新北市民政局兵役徵集科科長吳麗玉表示，逃兵沒有想像中的簡單，因為兵役體檢制度行之有年，很多手法會被抓出來。她舉例，有役男在大腿內側綁鐵片增加體重，還故意穿著寬鬆四角褲遮掩，但被當場識破。

吳麗玉說，有些役男猛吃高熱量食物、狂灌水甚至服用瀉藥，「吃完吐、量完吐」就是為了逃兵，但依「妨害兵役治罪條例」規定，若役男以毀傷身體或其他方式變更體位，可處五年以下有期徒刑，呼籲役男理性看待兵役義務，留下不良紀錄影響的不只是兵役，更可能斷送人生。